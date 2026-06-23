9h ngày 24/6, sân Estadio Guadalajara:

Colombia nổi lên là một trong những đội có phong độ ấn tượng nhất khu vực Nam Mỹ. Sau khi lỡ hẹn World Cup 2022, đoàn quân HLV Nestor Lorenzo trở lại đầy quyết tâm và cho thấy tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của Colombia, với lối chơi kiểm soát chặt chẽ cùng khả năng ghi bàn đến từ nhiều vị trí khác nhau.

Luis Diaz thăng hoa trong màu áo Colombia - Ảnh: FIFA

Ba điểm trọn vẹn giúp Colombia trở thành đội duy nhất ở bảng đấu giành chiến thắng sau lượt đầu tiên. Nếu tiếp tục vượt qua CHDC Congo, đại diện Nam Mỹ sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/16.

Nhận thức rõ sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự của đối thủ, các cầu thủ Colombia hiểu rằng, họ cần tạo thêm màn trình diễn hiệu quả để sớm hoàn thành mục tiêu.

Trở lại sân chơi World Cup sau 52 năm, dù bị thủng lưới từ sớm sau cú đánh đầu của Joao Neves, CHDC Congo không hề đánh mất sự tự tin.

Ngược lại, đại diện châu Phi cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sau khi vượt lên, Bồ Đào Nha chỉ tạo thêm 6 cú dứt điểm trong phần còn lại của trận đấu. Trong khi đại diện châu Phi tung ra 8 pha kết thúc đáp trả.

Màn trình diễn trước ứng viên vô địch mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho CHDC Congo. Họ chứng minh mình đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi đỉnh cao và hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

CHDC Congo có thể gây ra nhiều khó khăn cho Colombia - Ảnh: F.L

Đội bóng Nam Mỹ bước vào cuộc đấu với phong độ ghi bàn ấn tượng. Tuy nhiên, trước một CHDC Congo lì lợm chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần nhất, Colombia sẽ đối mặt thử thách không hề đơn giản.

Cuộc đối đầu cá nhân đáng chú ý nhất giữa Luis Diaz và Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh. Diaz cực kỳ nguy hiểm với những pha đi bóng tốc độ và đột biến cao. Trong khi Wan-Bissaka nổi tiếng nhờ kỹ năng phòng ngự một đối một.

Kết quả của cuộc đấu tay đôi này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc liệu Colombia có thể chuyển hóa ưu thế kiểm soát thành bàn thắng hay không.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moukaku, Edo Kayembe, Moutoussamy; Bakambu, Wissa.