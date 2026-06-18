Đội hình ra sân
Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James Rodriguez, Diaz, Suarez.
Uzbekistan: Yusupov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.
Bàn thắng: Munoz 41', Luis Diaz 66', Campaz 90'+9 - Fayzullayev 60'
Kết thúc
90'+9
Bàn thắng (3-1, Campaz): Hernandez nỗ lực đoạt bóng bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Campaz đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho Colombia.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
90'
Mozgovoy xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật, khiến CĐV Colombia thót tim.
84'
Một số cầu thủ Uzbekistan có dấu hiệu xuống sức nên dù rất muốn lao lên tìm kiếm bàn thắng, đại diện châu Á chưa thể tạo ra khác biệt.
81'
Mojica bên phía Colombia nã đại bác tầm xa nhưng bóng bay thiếu chính xác.
72'
Đội trưởng Colombia - James Rodriguez rời sân, nhường chỗ cho Campaz.
66'
Bàn thắng (2-1, Luis Diaz): Cướp được bóng ở khu trung tuyến, các cầu thủ Colombia phản công thần tốc. Bóng được luân chuyển sang cho Luis Diaz bên cánh trái rồi tiền đạo này cứa lòng gọn ghẽ ghi bàn thứ 2 cho Colombia.
60'
Bàn thắng (1-1, Fayzullayev): Sau nỗ lực bắt volley dứt điểm góc hẹp của Shomudorov, thủ thành Colombia cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Fayzullayev đánh đầu vào gôn trống san hòa 1-1.
57'
Khi đối thủ nôn nóng đẩy cao đội hình, các chân sút Colombia có thêm nhiều khoảng trống ở phía trên.
49'
Qua giờ giải lao, Uzbekistan thi đấu mạnh dạn hơn, cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
41'
Bàn thắng (1-0, Daniel Munoz): Luis Diaz tung đường chuyền xé toang hàng thủ Uzbekistan, để cho Munoz phá bẫy việt vị băng xuống đá nối cận thành mở tỷ số cho Colombia.
34'
Trung vệ Khusanov bị phạt thẻ vàng cảnh cáo, do phạm lỗi với Luis Diaz sát đường biên.
32'
Lúi Diaz xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái hiểm hóc, bóng dội cột dọc bật ra.
25'
Sau hơn nửa thời gian đầu hiệp một, tân binh Uzbekistan đang thể hiện tốt, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ.
17'
John Arias lao lên ở trung lộ rồi quăng chân phải dứt điểm, bóng đi ra mép lưới sau.
15'
Colombia kiểm soát trận đấu tốt hơn và dồn bóng sáng cánh trái cho chân chạy Luis Diaz khuấy đảo.
7'
Mojica (Colombia) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu từ trọng tài Anthony Taylor (Anh).
5'
Colombia nhập cuộc đầy hứng khởi. James Rodriguez vừa đá phạt vào vòng cấm, buộc thủ thành Yusupov phải đẩy bóng ra.
9h
Trận đấu bắt đầu.