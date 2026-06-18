Đội hình ra sân

Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Arias, James Rodriguez, Diaz, Suarez.

Uzbekistan: Yusupov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.

Bàn thắng: Munoz 41', Luis Diaz 66', Campaz 90'+9 - Fayzullayev 60'

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Colombia giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: 433

18/06/2026 | 11:14

Kết thúc

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Luis Diaz mang về 3 điểm cho Colombia - Ảnh: F.R
Thu gọn
18/06/2026 | 11:13

90'+9

Bàn thắng (3-1, Campaz): Hernandez nỗ lực đoạt bóng bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Campaz đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho Colombia.

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Niềm vui của Campaz - Ảnh: JS
Thu gọn
18/06/2026 | 10:52

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:51

90'

Mozgovoy xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật, khiến CĐV Colombia thót tim.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:44

84'

Một số cầu thủ Uzbekistan có dấu hiệu xuống sức nên dù rất muốn lao lên tìm kiếm bàn thắng, đại diện châu Á chưa thể tạo ra khác biệt.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:42

81'

Mojica bên phía Colombia nã đại bác tầm xa nhưng bóng bay thiếu chính xác.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:33

72'

Đội trưởng Colombia - James Rodriguez rời sân, nhường chỗ cho Campaz.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:27

66'

Bàn thắng (2-1, Luis Diaz): Cướp được bóng ở khu trung tuyến, các cầu thủ Colombia phản công thần tốc. Bóng được luân chuyển sang cho Luis Diaz bên cánh trái rồi tiền đạo này cứa lòng gọn ghẽ ghi bàn thứ 2 cho Colombia.

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Luis Diaz bùng nổ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 - Ảnh: Actu Foot
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Thu gọn
18/06/2026 | 10:22

60'

Bàn thắng (1-1, Fayzullayev): Sau nỗ lực bắt volley dứt điểm góc hẹp của Shomudorov, thủ thành Colombia cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Fayzullayev đánh đầu vào gôn trống san hòa 1-1.

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Fayzullayev gỡ hòa cho Uzbekistan - Ảnh: ESPN
Thu gọn
18/06/2026 | 10:18

57'

Khi đối thủ nôn nóng đẩy cao đội hình, các chân sút Colombia có thêm nhiều khoảng trống ở phía trên.

Thu gọn
18/06/2026 | 10:12

49'

Qua giờ giải lao, Uzbekistan thi đấu mạnh dạn hơn, cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:57

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Colombia - Ảnh: S.C
Thu gọn
18/06/2026 | 09:45

45'

Hiệp một có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:41

41'

Bàn thắng (1-0, Daniel Munoz): Luis Diaz tung đường chuyền xé toang hàng thủ Uzbekistan, để cho Munoz phá bẫy việt vị băng xuống đá nối cận thành mở tỷ số cho Colombia.

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Munoz khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: ESPN
Thu gọn
18/06/2026 | 09:35

34'

Trung vệ Khusanov bị phạt thẻ vàng cảnh cáo, do phạm lỗi với Luis Diaz sát đường biên.

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18/06/2026 | 09:34

32'

Lúi Diaz xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân trái hiểm hóc, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:25

25'

Sau hơn nửa thời gian đầu hiệp một, tân binh Uzbekistan đang thể hiện tốt, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ.

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Đại diện châu Á đang thi đấu tập trung - Ảnh: FIFA
Thu gọn
18/06/2026 | 09:17

17'

John Arias lao lên ở trung lộ rồi quăng chân phải dứt điểm, bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:15

15'

Colombia kiểm soát trận đấu tốt hơn và dồn bóng sáng cánh trái cho chân chạy Luis Diaz khuấy đảo.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:07

7'

Mojica (Colombia) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu từ trọng tài Anthony Taylor (Anh).

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Mojica nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fayzullaev - Ảnh: FIFA
Thu gọn
18/06/2026 | 09:05

5'

Colombia nhập cuộc đầy hứng khởi. James Rodriguez vừa đá phạt vào vòng cấm, buộc thủ thành Yusupov phải đẩy bóng ra.

Thu gọn
18/06/2026 | 09:00

9h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
18/06/2026 | 08:59

8h30

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Cầu thủ Colombia khởi động trước trận - Ảnh: S.C
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18/06/2026 | 08:40

8h20

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Dàn sao Colombia đến sân - Ảnh: S.C
Thu gọn
18/06/2026 | 08:38

8h

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Đội hình ra sân Colombia - Ảnh: S.C
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Đội hình ra sân Uzbekistan - Ảnh: A.F
Thu gọn
17/06/2026 | 16:41

7h30

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Cầu thủ Colombia tập luyện hăng say - Ảnh: S.C
Thu gọn
17/06/2026 | 16:40

7h

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Đại diện Nam Mỹ được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn