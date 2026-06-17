Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay 17/6
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG ĐỊA ĐIỂM KÊNH TRỰC TIẾP
17/6 02:00 Pháp 3-1 Senegal I MetLife, New York/New Jersey VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
05:00 Iraq 1-4 Na Uy I Gillette, Boston VTV3, VTV6, VTV9
08:00 Argentina vs Algeria J Arrowhead, Kansas City VTV3, VTV6, VTV9
11:00 Áo vs Jordan J Levi's, San Francisco Bay Area VTV3, VTV6
18/6 00:00 Bồ Đào Nha vs Congo K NRG, Houston VTV3, VTV6, VTV9
03:00 Anh vs Croatia L AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
06:00 Ghana vs Panama L BMO Field, Toronto VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
09:00 Uzbekistan vs Colombia K Estadio Azteca, Mexico City VTV3, VTV6, VTV9