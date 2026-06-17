Kỷ lục của Messi

Trong nhiều tháng, Argentina và người hâm mộ bóng đá thế giới hồi hộp chờ phản ứng của Lionel Messi, khi anh từng bóng gió về khả năng không tham dự World Cup 2026. Vì thể lực, cũng như muốn nhường sân khấu cho lớp trẻ.

Khi giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Messi sẽ đón sinh nhật thứ 39 (24/6). Anh đã vô địch World Cup, Copa America, 8 Quả bóng vàng và gần như không còn đỉnh cao nào để chinh phục.

Messi đi vào lịch sử World Cup. Ảnh: AFA

Rồi Messi vẫn xuất hiện. Không chỉ là có mặt. Anh mở đầu giải đấu bằng một cú hat-trick vào lưới Algeria, trong trận Argentina thắng 3-0, cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose.

Một đêm nữa lịch sử lại gọi tên Messi, những kỷ lục lại nằm dưới chân anh. Ý nghĩa hơn khi đây là trận thứ 200 của anh với Argentina.

Những bàn thắng của Messi không còn mang cảm giác của cuộc săn đuổi. World Cup 2014 là hành trình đi tìm chiếc cúp, nước Nga 2018 là nỗ lực cứu vãn một thế hệ. Qatar 2022 là cuộc chinh phục để hoàn thiện sự nghiệp. World Cup 2026 giống như phần thưởng dành cho một người vẫn chưa muốn rời xa trái bóng.

38 tuổi và 357 ngày Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hat-trick tại World Cup, khi 38 tuổi và 357 ngày. Anh vượt qua kỷ lục cũ của Cristiano Ronaldo (33 tuổi 130 ngày, hat-trick trước Tây Ban Nha tại World Cup 2018).

Sau gần 30 năm sống cùng bóng đá, anh vẫn còn giữ nguyên niềm vui được chơi bóng như ngày đầu tiên.

Giờ đây, khi ghi hat-trick vào lưới Algeria, đội trưởng Argentina chia sẻ kỷ lục 16 pha lập công tại các kỳ World Cup với Klose.

Phía sau con số ấy cũng rất thú vị: Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn vào 11 đội tuyển khác nhau. Serbia, Mexico, Nigeria, Bosnia, Iran, Croatia, Australia, Hà Lan, Pháp, Saudi Arabia và Algeria.

Không một huyền thoại nào khác từng làm được điều đó. Jurgen Klinsmann, Ronaldo Nazario và Klose đều dừng lại ở 10 đối thủ.

Vượt qua khía cạnh thống kê, con số này mang rất nhiều ý nghĩa. Để ghi bàn vào lưới 11 đội tuyển khác nhau ở World Cup, anh phải tồn tại đủ lâu để đối đầu nhiều thế hệ bóng đá khác nhau.

Messi như được sinh ra cho những siêu phẩm. Ảnh: AFA

Messi phải duy trì đẳng cấp đủ lâu để luôn xuất hiện ở sân khấu lớn nhất, phải giữ được ngọn lửa cạnh tranh đủ lâu để tiếp tục tạo ra khác biệt.

Messi vượt thời gian

World Cup là giải đấu của những khoảnh khắc, nhưng sự nghiệp của Messi lại được định nghĩa bằng thời gian.

Từ 2006 đến 2026, Messi ghi bàn xuyên suốt 20 năm ở các kỳ World Cup. Những đồng đội cũ đã giải nghệ. Nhiều đối thủ cũ đã trở thành HLV. M10 thì vẫn ở đó.

Cứ nhìn cách Messi đánh bại Luca Zidane ở các bàn đầu tiên và thứ 3 – đây là bàn thứ 6 của anh từ ngoài vòng cấm tại các kỳ World Cup, nhiều nhất lịch sử – là thấy rõ thời gian vẫn không lấy đi được sự phi thường của anh. Bàn thứ hai là pha chớp thời cơ kiểu một trong phong.

Chính xác hơn, thời gian có thể ảnh hưởng đến tốc độ của Messi, nhưng không thể lấy thứ quan trọng nhất của anh là tình yêu dành cho bóng đá.

Có thể nhìn thấy rõ điều đó trong cách Messi chơi bóng trước Algeria. Leo không còn mang trên vai gánh nặng phải vô địch World Cup, cũng không chạy đua với bất kỳ ai.

Chức vô địch năm 2022 đã khép lại cuộc tranh luận lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Vì thế, Messi ở Bắc Mỹ để tận hưởng. Không phải danh hiệu hay kỷ lục, mà đơn giản vì niềm đam mê dành cho trái bóng tròn.

Messi vẫn tận hưởng niềm vui chơi bóng cùng bạn bè. Ảnh: AFA

Có một chi tiết thú vị trong những câu chuyện về tuổi thơ Messi ở Rosario. Khi còn là cậu bé tóc đỏ trong khu Tiro Suizo, Leo thường khiến các đội bóng khác lo lắng mỗi khi xuất hiện. Các bậc phụ huynh nhìn thấy cậu bé mang áo số 10 là đã biết đội mình sẽ trải qua một trận đấu rất khó khăn.

Ngày ấy, Messi chơi bóng vì niềm vui. Sau gần 4 thập kỷ, khi đã trưởng thành và là cha của 3 đứa con, điều đó dường như vẫn không thay đổi.

Những bàn thắng vào lưới Algeria mang giá trị lịch sử. Nhưng giá trị đọng lại không phải những con số, mà là nụ cười của Messi, cách anh tận hưởng từng pha bóng như một đứa trẻ.

Bóng đá hiện đại bị ám ảnh bởi những con số, truyền thông và người hâm mộ lạm dụng các dữ liệu. Nhưng những điều khiến một cầu thủ trở nên bất tử thường nằm ngoài bảng thống kê.

Nhớ Pelé vì niềm vui; nhớ Diego Maradona vì cảm xúc – đôi khi cả mặt trái của ông; nhớ Johan Cruyff vì triết lý tấn công hấp dẫn. Bây giờ và tương lai, Messi được nhớ vì vẻ đẹp.

World Cup 2026 là sân khấu lớn, và Messi là cả một bầu trời. Gần như cả sân ngừng lại khi anh rời sân nhường chỗ cho Nico Paz.

Khán giả vẫn say mê Messi, với hình ảnh cậu bé từng chạy theo trái bóng ở Rosario vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn là “Coloradito” (“Cậu bé tóc đỏ”; biệt danh thơ ấu) ngày nào.

(Nguồn VTV)