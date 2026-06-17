Sau một ngày tranh tài mà cả 4 trận (2 ở bảng H, 2 bảng G) đều kết thúc với tỷ số hòa, World Cup 2026 ‘bùng nổ’ với những màn trình diễn ấn tượng, khi Pháp (3-1 Senegal), Na Uy (4-1 Iraq) và nhà đương kim vô địch Argentina (3-0 Algeria) ra quân.

Messi cùng Argentina ra quân tưng bừng World Cup 2026. Ảnh: BR Football

Mbappe gọi, Haaland trả lời đã rộn ràng lắm rồi, nhưng tất cả phải nhường chỗ cho Lionel Messi, người đúng 1 tuần nữa sẽ tròn 39 tuổi, trong ngày đánh dấu lần thứ 200 chơi cho Argentina và lập kỷ lục mới: lần thứ 6 góp mặt tại World Cup!

Và đó không đơn thuần là những con số ‘điểm danh’ ấy, mà Messi đã mang đến một ngày khiến cả World Cup ‘điên đảo’, xúc động lẫn biết ơn và thấy mình thật may bởi được chứng kiến số 10 của Argentina thi đấu trên sân.

Không chỉ ghi 1 bàn, hay cú đúp (như Mbappe hay Haaland), Messi lập hẳn hat-trick – cũng là hat-trick đầu tiên tại World Cup của anh.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc của Messi sau bàn thắng đầu tiên trong ngày đáng nhớ cùng tuyển Argentina

Với 3 bàn thắng này, Messi nhảy vọt lên, san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại các VCK World Cup của Miroslav Klose – 16 bàn. Và nếu cứ chơi bùng cháy như trận ra quân Argentina 3-0 Algeria, Messi sẽ vượt lên, độc chiếm thành tích ấy.

Không chỉ vậy, theo thống kê của Opta, Messi hiện đã có 5 bàn ghi được từ ngoài vòng cấm, tại World Cup, ngang bằng thành tích của Rivelini và không ai làm được kể từ 1966.

Ngoài ra, báo chí Argentina cỏn chỉ ra, Messi trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup ghi bàn vào lưới 11 đội tuyển khác nhau, gồm: Serbia, Mexico, Nigeria, Bosnia, Iran, Croaita, Úc, Hà Lan, Pháp, Saudi Arabia và Algeria.

(Nguồn VTV)