Como tiếp tục gây ấn tượng ở Champions League khi thắng AEK Athens 1-0 nhờ siêu phẩm của Luis Milla, trong dịp Cesc Fabregas kỷ niệm 100 trận cầm quân.

Trước lượt trận thứ 5 Champions League, Anastasios Douvikas bất ngờ một mình dẫn đầu danh sách ghi bàn, trong đó có cú hat-trick ở chiến thắng lịch sử 9-1 của Como trước Lens.

Tuyển thủ Hy Lạp suýt mở tỷ số từ sớm trước đội quê nhà AEK Athens, nhưng bị người đồng đội trên tuyển Lazaros Rota truy cản kịp thời.

Đến lượt Nico Paz, tác giả của 3 bàn thắng và 5 kiến tạo ở Champions League mùa này, thử vận may bằng cú cứa lòng đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Thomas Strakosha.

Milla mừng siêu phẩm mang về chiến thắng cho Como. Ảnh: Como 1907

Sức ép của Como tưởng chừng được đền đáp ở phút 30, khi Alex Valle bị Lovro Majer phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội trưởng Lucas Da Cunha - người được Zinedine Zidane tin tưởng ở tuyển Pháp, tung cú sút đi khá xa khung thành, lần đầu đá hỏng phạt đền trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Jacobo Ramon sau đó không thể tái hiện khoảnh khắc tỏa sáng trước MU khi đánh đầu vọt xà từ quả tạt của Da Cunha. Valle cũng sút chệch khung thành trong thế trận mà đại diện Serie A liên tục tạo ra cơ hội.

AEK hiếm khi lên bóng cho đến 5 phút cuối hiệp 1. Robert Sanchez, thủ môn được Chelsea cho Como mượn, phải 3 lần ra tay - cản 2 pha bóng của Mijat Gacinovic, cùng cú vô lê của Rota.

Đội khách có cơ hội đầu tiên sau giờ nghỉ, nhưng Milan Vitalis sút bóng ra ngoài từ cự ly khoảng 9 mét.

Thế bế tắc tại sân Giuseppe Sinigaglia được khai thông ở phút 57 bằng một siêu phẩm. Nhận đường chuyền của Martin Baturina, Luis Milla cứa lòng đưa bóng vào góc cao từ khoảng 18 mét.

Como suýt nhân đôi cách biệt ngay sau đó, khi Paz được chuyền bóng vào vòng cấm nhưng sút trúng mép ngoài cột dọc.

AEK có cơ hội gỡ hòa khi trận đấu còn khoảng 10 phút, song cú đánh đầu căng của Harold Moukoudi đưa bóng đi sạt cột dọc. Đó cũng là cơ hội đáng kể cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng giúp Como có 12 điểm, ngang PSG, đội vô địch hai mùa liên tiếp, và chỉ kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm.

Como trở thành đội bóng Serie A đầu tiên thắng cả 3 trận sân nhà đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League. Nếu tính cả Cúp C1 cũ, trường hợp trước đó là Sampdoria mùa 1991/92 - nơi họ vào chung kết và thua Barcelona.

Tháng tới, thầy trò Cesc Fabregas - người ăn mừng trận 100 dẫn Como - sẽ làm khách trước Real Betis và tiếp tục mơ mộng.

Ghi bàn: Milla 57’

Đội hình xuất phát:

Como (4-2-3-1): Robert Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

AEK Athens (4-1-2-1-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Marin; Majer, Vitalis; Gacinovic; Jovic, Kutesa.