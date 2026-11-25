|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11 00:45
|Sabah Baku vs Barcelona
|
TV360
|Slavia Praha vs Villarreal
|
TV360, On Football
|
26/11 03:00
|Atletico Madrid vs Viking
|
TV360, On Sports +
|Club Brugge vs Liverpool
|
TV360
|Inter Milan vs Stuttgart
|
TV360, On Sports News
|Lille vs Bayern Munich
|
TV360, On Sports
|PSG vs AS Roma
|
TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce
|
TV360
|Sporting Lisbon vs MU
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11 17:00
|
Gamba Osaka vs Port FC
|
Kashima Antlers vs Jeonbuk
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
25/11 14:45
|Melbourne Victory vs Thể Công
|
25/11 19:15
|
Persib Bandung vs FC Seoul
|
25/11 20:45
|
Nasaf Qarshi vs Al Khalidiyah
|
25/11 23:00
|
Al Faisaly Amman vs Al Rayyan
|
Al Jazira vs Gol Gohar
|
Al Kuwait vs Al Wahda
|
Al Muharraq vs Arkadag
|
26/11 01:15
|
Al Taawon vs Al Nahda
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
25/11 19:30
|
U17 Ecuador vs U17 Hàn Quốc
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Uganda vs U17 New Caledonia
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 20:30
|
U17 Uruguay vs U17 Pháp
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Haiti vs U17 Saudi Arabia
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 21:30
|
U17 Hy Lạp vs U17 Qatar
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Panama vs U17 Ai Cập
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 22:30
|
U17 Đan Mạch vs U17 Argentina
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Australia vs U17 Mozambique
|
FPT Play, MyTV
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11 00:45
|Bodo Glimt 1-0 LASK Linz
|
TV360, On Football
|Galatasaray 1-0 Aston Villa
|
TV360
|
25/11 03:00
|Arsenal 1-1 Dortmund
|
TV360
|Como 1-0 AEK Athens
|
TV360
|Feyenoord 0-1 FC Porto
|
TV360, On Sports
|Man City 2-2 Napoli
|
TV360, On Football
|RB Leipzig 3-1 Lens
|
TV360, On Sports +
|Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
|
TV360
|Slovan Bratislava 0-2 Betis
|
TV360, On Sports News
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
24/11 14:45
|
Newcastle Jets 1-2 Kashiwa Reysol
|
24/11 17:00
|
Daejeon 3-2 Beijing Guoan
|
Kyoto Sanga 1-0 Pohang Steelers
|
24/11 19:15
|
CAHN 3-1 Vissel Kobe
|
TV360
|
Ratchaburi 1-1 Johor DT
|
Shanghai Port 3-1 Buriram
|
24/11 23:00
|
Shabab Al Ahli vs Al Qadisiya
|
25/11 01:15
|
Al Nassr vs Al Sadd Doha
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
24/11 20:45
|
East Bengal 1-0 Al Hussein
|
24/11 23:00
|
Al Seeb 2-0 Al Shorta
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
24/11 19:30
|
U17 Costa Rica 0-2 U17 CH Ireland
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 20:00
|
U17 Nhật Bản 0-1 U17 Serbia
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 20:30
|
U17 Algeria 2-1 U17 Montenegro
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 21:30
|
U17 CH Dominican 2-1 U17 Chile
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 22:00
|
U17 Brazil 1-0 U17 Tanzania
|
FPT Play, MyTV
|
24/11 22:30
|
U17 Honduras 0-2 U17 Colombia
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Venezuela 1-0U17 Romania
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Mexico 4-0 U17 Cameroon
|
FPT Play, MyTV
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