Công an Hà Nội thể hiện thế trận lấn lướt trước Đà Nẵng ngay từ hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chống đỡ kiên cường, nổi bật là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Văn Biểu.

Phút 9, anh liên tiếp cản phá hai cú dứt điểm trong vòng cấm, đồng thời nhiều lần băng ra kịp thời để giải nguy, giúp Đà Nẵng giữ sạch lưới.

CAHN tiến thêm một bước đến ngôi vô địch mùa này - Ảnh: VPF

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao và bước ngoặt xuất hiện ở phút 68. Từ tình huống Rogerio bị phạm lỗi trong vòng cấm, Leo Artur thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội khách.

Những phút còn lại, Đà Nẵng nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Chung cuộc, Công an Hà Nội thắng tối thiểu 1-0, củng cố ngôi đầu với 41 điểm, trong khi Đà Nẵng tiếp tục chật vật ở nhóm cuối bảng.

Ghi bàn: Leo Artur (68')

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs CAHN

Đà Nẵng: Văn Biểu, Đức Anh, Ngọc Hải, Hồng Phúc, Văn Sơn, Anh Tuấn, Lopez, Văn Long, Văn Hữu, Milan Makaric, Ribamar

CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Việt Anh, Văn Hậu, Adou Minh, Thành Long, Mauk, Văn Đô, Quang Hải, Alan, Rogerio