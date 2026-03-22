Công an Hà Nội thể hiện thế trận lấn lướt trước Đà Nẵng ngay từ hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chống đỡ kiên cường, nổi bật là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Văn Biểu.
Phút 9, anh liên tiếp cản phá hai cú dứt điểm trong vòng cấm, đồng thời nhiều lần băng ra kịp thời để giải nguy, giúp Đà Nẵng giữ sạch lưới.
Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy cao và bước ngoặt xuất hiện ở phút 68. Từ tình huống Rogerio bị phạm lỗi trong vòng cấm, Leo Artur thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội khách.
Những phút còn lại, Đà Nẵng nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thể đánh bại thủ môn Nguyễn Filip. Chung cuộc, Công an Hà Nội thắng tối thiểu 1-0, củng cố ngôi đầu với 41 điểm, trong khi Đà Nẵng tiếp tục chật vật ở nhóm cuối bảng.
Ghi bàn: Leo Artur (68')
Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs CAHN
Đà Nẵng: Văn Biểu, Đức Anh, Ngọc Hải, Hồng Phúc, Văn Sơn, Anh Tuấn, Lopez, Văn Long, Văn Hữu, Milan Makaric, Ribamar
CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Việt Anh, Văn Hậu, Adou Minh, Thành Long, Mauk, Văn Đô, Quang Hải, Alan, Rogerio
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho CAHN. Kết quả này giúp đội khách củng cố ngôi đầu với 41 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel tới 7 điểm.
88'
CAHN suýt chút nữa bị gỡ hòa khi thủ thành Nguyễn Filip lao ra thu hẹo góc sút rồi cản phá cứu thua mười mươi cho đội bóng ngành công an.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Thủ môn Nguyễn Filip bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ.
84'
CAHN có cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng cú dứt điểm của Quang Hải trong vòng cấm Đà Nẵng đưa bóng đi vọt xà ngang.
75'
Cơ hội dành cho Đà Nẵng, Lopez dứt điểm nhưng không thắng được thủ thành Nguyễn Filip của CAHN.
67'
Leo Artur mở tỷ số cho CAHN trên chấm 11m
Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn quyết định cho CAHN được hưởng quả phạt đền khi xác định thủ môn Văn Biểu phạm lỗi với Rogerio trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Leo Artur không dễ dàng đánh lừa Văn Biểu để mở tỷ số cho đội khách.
62'
Sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV có mặt trên các khán đài sân Chi Lăng tối 22/3 giúp cho các cầu thủ Đà Nẵng thi đấu càng quyết tâm hơn.
56'
Trận đấu vẫn đang trôi đi với những diễn biến giằng co, chưa có bàn thắng nào được ghi.
50'
Những phút đầu hiệp hai tiếp tục diễn ra sôi động, chủ nhà Đà Nằng chủ động đẩy cao đội hình và sẵn sàng chơi đôi công với CAHN.
Hiệp hai
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
42'
Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn vẫn đang chơi kín kẽ, lần lượt hóa giải các cơ hội mà đội khách CAHN tạo ra. Leo Artur vừa có pha đánh đầu không đánh bại được Văn Biểu.
36'
Thủ môn Văn Biểu bị đau cần tới sự chăm sóc của bác sĩ. Ban huấn luyện của đội chủ sân Chi Lăng thêm lo lắng khi cơn bão chấn thương khiến họ mất những thủ môn tốt nhất như Bùi Tiến Dũng, Văn Toản đều chấn thương.
28'
Đoàn quân của HLV Mano Polking đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên sức ép là không quá lớn về phía khung thành của đội bóng sông Hàn.
18'
Thủ môn Nguyễn Filip phải bỏ khung thành lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng trước tình huống lên bóng của Đà Nẵng. Ngay lập tức CAHN đáp trả với cú đánh đầu của Rogerio không làm khó Văn Biểu.
12'
Trận đấu đang diễn ra cởi mở khi cả đôi bên đều quyết tâm tìm kiếm một kết quả khả quan, thậm chí một chiến thắng.
5'
Trận đấu sớm diễn ra hấp dẫn, CAHN quyết giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu V-League, trong khi chủ nhà Đà Nẵng cũng muốn chiến thắng để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng.
18h00
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CAHN bước vào trận đấu bù với Đà Nẵng trong áp lực không nhỏ sau thất bại trước Hà Nội ở vòng 15, khiến khoảng cách với Thể Công bị rút ngắn còn 4 điểm. Thầy trò HLV Mano Polking hiểu rằng, một cú sảy chân nữa có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.
Trái ngược với vị thế của CAHN, Đà Nẵng đang chật vật ở nhóm cuối bảng và rất cần điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng sông Hàn cải thiện đáng kể vị trí, trong khi thất bại có thể khiến họ tiếp tục lún sâu.
Dù vậy, sự chênh lệch về phong độ là khá rõ ràng. CAHN đang sở hữu hàng công sắc bén với Quang Hải, Alan và Artur, cùng hàng thủ chắc chắn mới chỉ thủng lưới 13 bàn từ đầu mùa. Ngay cả khi thiếu Đình Bắc, sức mạnh của đội khách vẫn rất đáng gờm.
Được chơi trên sân nhà, nhưng trước đối thủ vượt trội, Đà Nẵng khó tạo bất ngờ.