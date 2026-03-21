Ninh Bình nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành PVF-CAND. Phút 29, đội chủ nhà mở tỷ số theo cách khá may mắn khi Văn Dũng lúng túng phản lưới sau pha căng ngang của Tiến Anh. Tuy nhiên, PVF-CAND nhanh chóng đáp trả. Phút 34, Mahmoud tận dụng cơ hội trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1.

Ninh Bình thắng kịch tính PVF-CAND - Ảnh: Cao Oanh

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra hấp dẫn. Phút 67, Geovane tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt, đưa Ninh Bình vượt lên. Dù vậy, PVF-CAND không bỏ cuộc và có bàn gỡ 2-2 ở phút 83 nhờ pha lập công của Vũ Tín.

Khi trận đấu tưởng chừng bước vào loạt luân lưu, kịch tính xảy ra ở phút 90+3. Gia Hưng dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ninh Bình, qua đó giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua của đội bóng Cố đô Hoa Lư.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Văn Dũng (30', phản lưới), Geovane (68'), Gia Hưng (90'+3)

PVF-CAND: Mahmoud (34')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs PVF-CAND

Ninh Bình: Văn Lâm, Bảo Toàn, Quang Nho, Friday, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Ngọc Bảo, Gustavo, Geovane

PVF-CAND: Sỹ Huy, Vũ Tín, Lý Đức, Lucas Henrique, Văn Việt, Anh Quân, Thanh Nhàn, Văn Dũng, Mahmoud, Bá Đạt, Alastair

21/03/2026 | 19:58

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho Ninh Bình trước PVF-CAND. Hoàng Đức và các đồng đội giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia.

21/03/2026 | 19:50

90'+3

Gia Hưng nâng tỷ số lên 3-2 cho Ninh Bình

Sau hai pha dứt điểm liên tiếp bị thủ môn Sỹ Huy cản phá, Gia Hưng đá bồi tung lưới PVF-CAND, tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ chủ nhà. VAR lập tức vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà.

21/03/2026 | 19:43

84'

Vũ Tín ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 2-2 cho PVF-CAND

Ngoại binh của PVF-CAND tranh chấp với Hoàng Đức và Vũ Tín chớp cơ hội dứt điểm hiểm hóc đưa bóng về góc cao khiến Văn Lâm hoàn toàn bó tay. VAR vào cuộc và xác định bàn thắng hợp lệ của đội khách.

21/03/2026 | 19:30

70'

Tiền đạo U23 Việt Nam hụt bàn gỡ hòa 2-2

Võ Anh Quân thoát xuống bên cánh phải đón đường chuyền của đồng đội trước khi căng ngang để đồng đội ở U23 Việt Nam - Thanh Nhàn sút tung lưới Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định đã có lỗi việt vị của Anh Quân.

21/03/2026 | 19:25

57'

Geovane sút phạt thần sầu, Ninh Bình dẫn 2-1

Geovane đem về quả phạt bên ngoài vòng cấm, đích thân Geovane thực hiện cú đá tuyệt đẹp, thủ môn Sỹ Huy chôn chân đứng nhìn trái bóng găm vào góc cao khung thành PVF-CAND.

21/03/2026 | 19:22

65'

Đội chủ sân Ninh Bình Arena đang hoàn toàn làm chủ thế trận, số cơ hội mà Hoàng Đức và các đồng đội tạo ra tăng dần nhưng bàn thắng thứ hai vẫn "lẩn trốn" họ.

21/03/2026 | 19:14

56'

Lại là Geovane với cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành PVF-CAND.

21/03/2026 | 19:08

50'

Cột dọc từ chối bàn thắng thứ hai cho Ninh Bình

Nỗ lực của Bảo Toàn trước khi chuyền bóng ra, Geovane vung chân dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đập cột dọc khung thành Sỹ Huy bật ra.

21/03/2026 | 19:02

Hiệp hai

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

21/03/2026 | 18:47

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.

21/03/2026 | 18:36

34'

Mahmoud gỡ hòa cho PVF-CAND

Cũng từ một pha căng ngang từ cánh phải vào, Võ Anh Quân khiến hậu vệ Ninh Bình phá hụt bóng tạo cơ hội để Mahmoud sút tung lưới Đặng Văn Lâm ở cự ly gần.

21/03/2026 | 18:30

30'

Văn Dũng phản lưới nhà, Ninh Bình dẫn 1-0

Trương Tiến Anh đột phá từ cánh phải rồi căng ngang, nỗ lực phòng ngự của Văn Dũng vô tình đưa bóng về lưới nhà. Ninh Bình vượt lên dẫn 1-0.

21/03/2026 | 18:20

21'

Quang Nho nỗ lực đánh chặn nhịp một nhưng Vũ Tín lập tức đá bồi chéo góc đưa bóng đi sát sạt cột xa khung thành Ninh Bình.

21/03/2026 | 18:10

10'

Các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đang chủ động tấn công liên tục để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.

21/03/2026 | 18:02

2'

Chủ nhà Ninh Bình sớm gây sức ép và có được pha dứt điểm đầu tiên. Geovane là người kết thúc đưa bóng đi vọt xà ngang.

21/03/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Trần Ngọc Ánh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

21/03/2026 | 17:55

17h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

21/03/2026 | 17:36

21/03/2026 | 16:25

Nhận định trước trận

Ninh Bình đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại V.League, kéo theo áp lực lớn trong nội bộ. Việc HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành công khai chỉ trích cầu thủ và người tiền nhiệm càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Vì vậy, trận tứ kết Cúp Quốc gia được xem là cơ hội để đội bóng này tìm lại sự tự tin và ổn định.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là PVF-CAND, Ninh Bình có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu tiến sâu, thậm chí cạnh tranh danh hiệu trong bối cảnh khó đua vô địch V.League.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đang đứng cuối bảng và chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Trần Tiến Đại. Điều này khiến họ không được đánh giá cao trong chuyến làm khách.

Dù vậy, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Nếu PVF-CAND chơi bùng nổ và tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc để giành vé đi tiếp.

21/03/2026 | 15:51

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều đang có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.

