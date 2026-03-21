Ninh Bình nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép lên khung thành PVF-CAND. Phút 29, đội chủ nhà mở tỷ số theo cách khá may mắn khi Văn Dũng lúng túng phản lưới sau pha căng ngang của Tiến Anh. Tuy nhiên, PVF-CAND nhanh chóng đáp trả. Phút 34, Mahmoud tận dụng cơ hội trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1.

Ninh Bình thắng kịch tính PVF-CAND - Ảnh: Cao Oanh

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra hấp dẫn. Phút 67, Geovane tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt, đưa Ninh Bình vượt lên. Dù vậy, PVF-CAND không bỏ cuộc và có bàn gỡ 2-2 ở phút 83 nhờ pha lập công của Vũ Tín.

Khi trận đấu tưởng chừng bước vào loạt luân lưu, kịch tính xảy ra ở phút 90+3. Gia Hưng dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ninh Bình, qua đó giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia. Không chỉ vậy, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua của đội bóng Cố đô Hoa Lư.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Văn Dũng (30', phản lưới), Geovane (68'), Gia Hưng (90'+3)

PVF-CAND: Mahmoud (34')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs PVF-CAND

Ninh Bình: Văn Lâm, Bảo Toàn, Quang Nho, Friday, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Ngọc Bảo, Gustavo, Geovane

PVF-CAND: Sỹ Huy, Vũ Tín, Lý Đức, Lucas Henrique, Văn Việt, Anh Quân, Thanh Nhàn, Văn Dũng, Mahmoud, Bá Đạt, Alastair