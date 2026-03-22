Nếu Xuân Son im tiếng

Câu hỏi này được đặt ra không phải vì chân sút nhập tịch bỏ dở buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam vào chiều 21/3, mà vấn đề nằm ở chỗ: Xuân Son của mùa giải 2025/26 vẫn chưa thực sự tìm lại được bản năng sát thủ và sự tự tin cao nhất tại sân chơi quốc nội.

Trước khi dính chấn thương dài hạn, tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam hiếm khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Nhưng hiện tại, sau 6 trận đấu, dù chơi vẫn rất hay nhưng Xuân Son mới chỉ có 1 pha lập công. Thông số ấy cho thấy những vấn đề đáng lo.

Trong màu áo Nam Định, mùa này Xuân Son đang hơi... vô duyên trước khung thành.

Không ai đòi hỏi một chân sút vừa trở lại sau chấn thương rất nặng phải ghi bàn đều đặn, tuy nhiên việc Xuân Son bỏ lỡ kha khá cơ hội ở V-League rõ ràng buộc HLV Kim Sang Sik phải tính.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam bắt buộc phải có những phương án B, thậm chí là phương án C, đủ sắc bén nhằm đề phòng trường hợp niềm hy vọng lớn nhất bị phong tỏa hoặc chưa đạt điểm rơi phong độ trước các đối thủ khó chịu sắp tới.

Ông Kim Sang Sik chờ vào đâu

Trong bối cảnh đó, điểm tựa của HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng nằm ở tuyến hai, nơi tuyển Việt Nam đang sở hữu không ít tiền vệ có xu hướng tấn công và khả năng dứt điểm tốt.

Những cái tên như Quang Hải hay Hai Long đều có khả năng tạo đột biến bằng các cú sút xa. Đây là phương án mà tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng, đặc biệt trước những đối thủ chơi thấp và lùi sâu.

HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải có những phương án dự phòng nếu trường hợp Xuân Son không thể ghi bàn

Đáng chú ý hơn, Hoàng Đức và Hoàng Hên đang là hai cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất mùa 2025/26, với cùng 6 pha lập công. Việc các tiền vệ có thể trực tiếp “nổ súng” mang lại cho HLV Kim Sang Sik thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đồng thời cũng giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên đa dạng, khó bắt bài hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một trung phong.

Tất nhiên, đó là kịch bản xấu khi Xuân Son chưa thể tìm lại bản năng sát thủ. Còn trong một hoàn cảnh tích cực hơn, tức chân sút nhập tịch đang khoác áo Thép Xanh Nam Định lấy lại phong độ cao nhất, kết hợp cùng những “họng pháo” từ tuyến hai, tuyển Việt Nam có thể sở hữu một hệ thống tấn công giàu sức sát thương và đủ xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào

Với HLV Kim Sang Sik, lúc này việc chuẩn bị cho khả năng Xuân Son không ghi bàn hay quá vô duyên… là bước đi cần thiết để hướng tới mục tiêu chiến thắng trong hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia.