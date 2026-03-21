Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Bắc Ninh FC diễn ra với thế trận cởi mở ngay từ đầu. Phút 7, Bắc Ninh suýt có bàn mở tỷ số khi Mai Xuân Quyết thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt, nhưng cú dứt điểm lại thiếu hiểm hóc.

Sau tình huống này, Thể Công Viettel nhanh chóng lấy lại thế trận và tạo sức ép liên tục. Phút 14, đội chủ nhà có bàn thắng khai thông bế tắc khi Hữu Thắng thực hiện đường bấm bóng tinh tế để Lucao băng xuống dứt điểm gọn gàng, đưa đội bóng áo lính vượt lên dẫn trước.

Có lợi thế, các học trò của HLV Popov chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng chắc chắn thay vì dâng cao tấn công. Phút 35, Hữu Thắng từng đưa bóng vào lưới nhưng VAR xác định lỗi việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Bước ngoặt đến ở phút 45+8 khi đội bóng mà HLV Park Hang Seo là cố vấn chỉ còn 10 người. Lê Văn Hà bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm được VAR xác nhận.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục làm chủ thế trận nhưng không gia tăng sức ép. Lucao có tình huống ngã trong vòng cấm song không được hưởng phạt đền, trong khi Bắc Ninh cũng bỏ lỡ cơ hội từ pha đá phạt.

Những phút cuối, Thể Công Vietteltạo thêm nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, chiến thắng 1-0 vẫn được bảo toàn đến hết trận.