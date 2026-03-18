Được chơi trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng nhập cuộc tự tin và sẵn sàng đôi công với Nam Định. Phút 7, Đức Anh đánh đầu nguy hiểm từ quả phạt góc nhưng bóng đi vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Xuân Son liên tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng chưa thể ghi bàn.

Bước ngoặt đến ở phút 28 khi từ quả phạt góc của Tô Văn Vũ, Akolo kiến tạo để Xuân Son dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, chính Akolo nhân đôi cách biệt sau pha căng ngang thuận lợi của Hoàng Anh.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng dâng cao đội hình và có bàn rút ngắn ở phút 58 khi Phi Hoàng đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Ribamar. Những phút cuối, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, đáng tiếc cú đánh đầu của Phi Hoàng ở phút 91 lại dội xà ngang.

Chung cuộc, Nam Định thắng 2-1, giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu kịch tính.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (28'), Akolo Ababa (39')

Đà Nằng: Phi Hoàng (58')

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng: Văn Toản, Phi Long, Đức Anh, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Sơn, Lamothe, Văn Hữu, Lopez, Phan Văn Long, Đình Duy, Ribamar

Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Văn Kiên, Văn Vĩ, Caio Cesar, Tô Văn Vũ, Hoàng Anh, Văn Đạt, Ababa, Xuân Son