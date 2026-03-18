Được chơi trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng nhập cuộc tự tin và sẵn sàng đôi công với Nam Định. Phút 7, Đức Anh đánh đầu nguy hiểm từ quả phạt góc nhưng bóng đi vọt xà. Bên kia chiến tuyến, Xuân Son liên tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhưng chưa thể ghi bàn.

Xuân Son giúp Nam Định vào bán kết - Ảnh: T.L

Bước ngoặt đến ở phút 28 khi từ quả phạt góc của Tô Văn Vũ, Akolo kiến tạo để Xuân Son dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, chính Akolo nhân đôi cách biệt sau pha căng ngang thuận lợi của Hoàng Anh.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng dâng cao đội hình và có bàn rút ngắn ở phút 58 khi Phi Hoàng đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Ribamar. Những phút cuối, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, đáng tiếc cú đánh đầu của Phi Hoàng ở phút 91 lại dội xà ngang.

Chung cuộc, Nam Định thắng 2-1, giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp Quốc gia sau trận đấu kịch tính.

Ghi bàn:

Nam Định: Xuân Son (28'), Akolo Ababa (39')

Đà Nằng: Phi Hoàng (58')

Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Nam Định

Đà Nẵng: Văn Toản, Phi Long, Đức Anh, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Sơn, Lamothe, Văn Hữu, Lopez, Phan Văn Long, Đình Duy, Ribamar

Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Văn Kiên, Văn Vĩ, Caio Cesar, Tô Văn Vũ, Hoàng Anh, Văn Đạt, Ababa, Xuân Son

18/03/2026 | 19:52

90'+2

Đón quả tạt từ cánh phải vào của đồng đội, Hồng Phước thoải mái đánh đầu rất căng đưa bóng đập mép trên xà ngang khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

18/03/2026 | 19:47

87'

Những phút cuối trận đấu diễn ra nghẹt thở khi Đà Nẵng dốc toàn lực để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Trong khi đó, Nam Định cũng muốn có bàn để dập tắt hi vọng của đội chủ nhà.

18/03/2026 | 19:42

81'

CĐV đội bóng thành Nam trải qua phen thót tim khi Ribamar thoát xuống dứt điểm chéo góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

18/03/2026 | 19:35

75'

Xuân Son mở bóng tạo cơ hội cho cầu thủ mới vào sân thay người Brenner thoát xuống dứt điểm buộc thủ môn Văn Toản phải cứu cho Đà Nẵng khỏi bàn thua thứ ba.

18/03/2026 | 19:32

70'

Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số, kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11m.

18/03/2026 | 19:20

58'

Phi Hoàng, hậu vệ U23 Việt Nam ghi bàn cho Đà Nẵng

Những nỗ lực của SHB Đà Nẵng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam Nguyễn Phi Hoàng nỗ lực băng vào đệm bóng ở góc cực hẹp rút ngắn tỷ số cho Đà Nẵng xuống còn 1-2.

18/03/2026 | 19:06

Hiệp hai

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

18/03/2026 | 18:47

Hết hiệp 1

45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách Nam Định.

18/03/2026 | 18:40

39'

Akolo Ababa nhân đôi cách biệt cho Nam Định

Từ pha phản công nhanh của Nam Định, Akolo Ababa đón đường căng ngang của đồng đội rồi dễ dàng đệm bóng tung lưới Đà Nẵng lần thứ hai.

Ảnh T.L
18/03/2026 | 18:36

36'

Có bàn mở tỷ số từ khá sớm, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt thi đấu càng thoải mái hơn. Bên kia chiến tuyến, đội bóng sông Hàn cũng thi đấu đầy quyết tâm.

18/03/2026 | 18:29

28'

Xuân Son mở tỷ số cho Nam Định

Từ tình huống đá phạt góc, Ababa đánh đầu chiến thuật về phía cột xa để Xuân Son đánh đầu nối làm tung lưới thủ môn Văn Toản.

Niềm vui của Xuân Son - Ảnh: T.L
Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:27

27'

Xuân Son đá phạt từ ngoài vòng cấm, cú đá đưa bóng chạm hàng rào rồi đi ra ngoài khung thành Đà Nẵng.

Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:19

19'

Ngay sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài Lê Đức Thuận quyết định quả phạt đền cho chủ nhà, thay vào đó là quả phát bóng lên cho Nguyên Mạnh.

Xuân Son thi đấu máu lửa từ đầu trận - Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:15

15'

Trọng tài Lê Đức Thuận cho chủ nhà Đà Nẵng được hưởng quả phạt đền sau tình huống Văn Kiên va chạm làm ngã Ribamar. Thủ môn Nguyên Mạnh lập tức phản ứng và nhận thẻ vàng, Xuân Son cũng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định đó.

Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:14

14'

Ribamar đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh cản phá xuất sắc.

da nang nam dinh 7.jpg
Tiền vệ Tô Văn Vũ - Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:11

11'

Tô Văn Vũ đá phạt góc, anh treo bóng về phía vị trí của Xuân Son và như thường lệ là cú đánh đầu dũng mãnh của tiền đạo tuyển Việt Nam, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc.

18/03/2026 | 18:07

6'

Ít phút vừa qua các cầu SHB Đà Nẵng cũng cho thấy quyết tâm của mình trước đội ĐKVĐ V-League.

Ảnh: T.L
18/03/2026 | 18:00

18h00

Trọng tài chính Lê Đức Thuận thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên, Nam Định lập tức cảnh báo khung thành chủ nhà bằng cú dứt điểm của Hoàng Anh đi vọt xà ngang.

18/03/2026 | 17:55

17h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước sân khởi động trước trận đấu.

18/03/2026 | 17:45

17h45

Hai đội đang khởi động trước trận đấu.

18/03/2026 | 17:30

18/03/2026 | 16:16

Nhận định trước trận

Chỉ bốn ngày sau trận gặp Nam Định, Đà Nẵng tiếp tục đối đầu CAHN ở trận đấu bù vòng 13 V.League, buộc HLV Lê Đức Tuấn phải tính toán lực lượng. Trong bối cảnh đang nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng, đội bóng sông Hàn nhiều khả năng ưu tiên mặt trận V.League hơn là dồn sức cho Cúp Quốc gia.

Ngược lại, Nam Định không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V.League và đã sớm dừng bước ở AFC Champions League Two, nên Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vì thế được dự báo sẽ tung lực lượng mạnh nhất với tinh thần “tất tay” để tránh một mùa giải trắng tay.

Sự khác biệt về mục tiêu khiến cán cân nghiêng về phía Nam Định. Ngay cả khi Đà Nẵng chơi hết sức trên sân nhà, phong độ phập phù cũng khiến họ khó tạo bất ngờ trước đối thủ đang dần lấy lại hình ảnh của một ứng viên nặng ký.

18/03/2026 | 16:05

Thông tin lực lượng

Hai đội đầy đủ đội hình.

