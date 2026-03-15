Trận đấu giữa CA TPHCM và PVF CAND diễn ra khá thận trọng ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội chủ động chơi chắc chắn và không vội đẩy cao tốc độ.

Phút thứ 5, Tiến Linh có cơ hội thử vận may với cú sút xa khi phía trước có nhiều khoảng trống, nhưng pha dứt điểm của anh chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đội khách.

Tiến Linh thi đấu kém duyên - Ảnh: M.A

Phút 13, CA TPHCM thoát thua trong gang tấc. Hoàng Vũ Samson đã đưa bóng vào lưới trống sau một tình huống lộn xộn, nhưng VAR xác định Mpande phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Sau pha bóng gây tranh cãi, thế trận trở nên cân bằng. PVF CAND không cầm bóng nhiều nhưng tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 30, Quang Hùng đi bóng nỗ lực rồi dứt điểm cận thành, song thủ môn Sỹ Huy đã phản xạ xuất sắc.

Sang hiệp hai, CA TPHCM gia tăng sức ép. Tiến Linh suýt mở tỷ số ở phút 53 với cú đánh đầu dội cột dọc sau quả tạt chính xác của đồng đội. Sau đó tiền đạo ĐT Việt Nam có cơ hội ngon ăn nhưng bỏ lỡ khó tin.

Ngô Đăng Khoa ghi bàn giúp CA TPHCM có 3 điểm - Ảnh: M.A

Bước ngoặt đến ở phút 76 khi Quang Hùng căng ngang thuận lợi để tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn quyết định giúp CA TPHCM giành chiến thắng 1-0.