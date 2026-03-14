Ghi bàn:
CAHN: Alan (2'), Thành Long (63')
Ninh Bình: Gia Hưng (87')
Đội hình thi đấu
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Quang Nho (86), Marcelino (3), Ngọc Bảo (17), Thanh Thịnh (6), Hoàng Đức (28), Đức Chiến (7), Tiến Anh (66), Bảo Toàn (Gia Hưng 67'), Gustavo Henrique (Lê Phát 67'), Friday (5).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Đình Trọng (21), Việt Anh (68), Văn Hậu (5), Văn Đô (88), Mauk (6), Thành Long (11), Quang Vinh (7), Quang Hải (19), Alan (Đình Bắc 12'), Leo Artur (10).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho CAHN ngay trên sân Ninh Bình. Kết quả này giúp thầy trò Mano Polking gia cố ngôi đầu V-League với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel. Ở trận đấu cùng giờ, Becamex TPHCM đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-0.
90+3
Đình Bắc phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp, phạm lỗi với thủ môn Văn Lâm.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Gia Hưng rút ngắn cách biệt cho Ninh Bình
Bộ đôi cầu thủ vào sân thay người Quốc Việt kiến tạo để Gia Hưng dứt điểm "xâu kim" Nguyễn Filip làm tung lưới CAHN.
83'
Thêm một cơ hội dành cho Đình Bắc từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, song cú dứt điểm của Vua phá lưới U23 châu Á 2026 thắng được Văn Lâm nhưng lại đi vọt xà ngang.
64'
Ninh Bình phản công sau sai lầm của cầu thủ CAHN bên cánh trái, đường chọc khe để Lê Phát dứt điểm về góc gần. May cho CAHN khi Nguyễn Filip dùng chân cản phát chính xác.
72'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, CAHN dùy trì thế trận tấn công, trong khi Ninh Bình tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Nguyễn Filip.
67'
HLV Vũ Tiến Thành của Ninh Bình tung Lê Phát và Gia Hưng vào thế chỗ Gustavo Henrique và Bảo Toàn.
63'
Thành Long ghi tuyệt phẩm, CAHN dẫn 2-0
Pha phối hợp tam giác, Leo Artur chuyền bóng để Cao Quang Vinh làm tường trước khi Thành Long tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 25m khiến Văn Lâm không thể cản phá.
60'
Chủ nhà lại suýt chút nữa nhận bàn thua thứ hai khi Leo Artur đi bóng rồi dứt điểm về góc gần. May cho Ninh Bình khi cú sút đưa bóng đi chìm không thắng được Văn Lâm.
58'
Từ cánh trái, Leo Artur bấm bóng bổng vào vòng cấm cho Quang Hải có chiều cao khiêm tốn, Ngọc Bảo đánh đầu phá bóng chịu phạt góc.
50'
Đội bóng Cố đô Hoa Lư chưa có sự chuyển biến nào về lối chơi, vẫn là sự bế tắc của các cầu thủ chủ nhà.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách CAHN.
42'
Đình Bắc suýt ghi tuyệt phẩm
Đình Bắc đón bóng từ đường căng ngang bên cánh trái vào của Văn Hâu, anh thực hiện pha giật gót về góc gần khiến Văn Lâm và hậu vệ chủ nhà hoàn toàn bất ngờ. May cho Ninh Bình khi trái bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
37'
CĐV chủ nhà Ninh Bình trải qua một phen thót tim khi CAHN phối hợp ăn ý từ cánh phải vào. Cao Quang Vinh chuyền bóng để Leo Artur dứt điểm cận chân bị Văn Lâm bắt gọn trái bóng.
31'
Quang Nho tạt bóng từ cánh phải vào để Hoàng Đức tranh chấp đánh đầu đưa bóng đi sát sạt góc thấp khung thành Nguyễn Filip.
27'
Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành nỗ lực kiểm soát thế trận, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội nhưng gặp khó khi mà CAHN thiết lập thế trận phòng ngự đủ an toàn.
19'
Đình Bắc thoát xuống đối đầu với hai hậu vệ Ninh Bình, những nhịp xử lý kỹ thuật khiến hàng thủ áo đỏ chao đảo rồi dứt điểm về góc thấp. Đáng tiếc cho CAHN và cá nhân Đình Bắc khi cú cứa lòng khiến Văn Lâm đứng chôn chân nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
12'
Alan tái phát chấn thương, Đình Bắc vào thế chỗ
Chỉ 10 phút sau khi ghi bàn mở tỷ số cho CAHN, Alan bị tái phát chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Mano Polking buộc phải tung Đình Bắc vào thế chỗ.
6'
Bàn mở tỷ số từ rất sớm giúp cho tinh thần của CAHN lên cao, trong khi chủ nhà Ninh Bình có phần bị tâm lý sau sai lầm chết người nơi hàng thủ.
2'
Alan mở tỷ số sớm cho CAHN
Đường chuyền về đơn giản của Trương Tiến Anh, trung vệ Marcelino khống chế lỗi mở ra cơ hội ngon ăn để Alan vừa tái xuất đã gieo sầu cho Ninh Bình với cú dứt điểm quyết đoán khiến Văn Lâm không có cơ hội cản phá.
18h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc - ông Kim Woo-sung thổi còi cho trân đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân, chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs CAHN
Nhận định trước trận
CAHN vừa nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, qua đó khép lại chuỗi 13 trận bất bại tại V.League 2025/26. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Sau 15 vòng đấu, CAHN có 35 điểm, nhiều hơn Thể Công Viettel 4 điểm và hơn Ninh Bình tới 7 điểm, đồng thời còn thi đấu ít hơn một trận.
Ở chiều ngược lại, Ninh Bình đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Đội bóng cố đô vừa chia tay HLV Gerard Albadalejo sau chuỗi trận không như ý và tạm thời bổ nhiệm Vũ Tiến Thành dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả rõ rệt khi Ninh Bình chỉ hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng gần nhất, dù Gustavo sớm mở tỷ số.
Hiện tại, Ninh Bình có 28 điểm và đang bị các đối thủ cạnh tranh bỏ lại trong cuộc đua. Trước một CAHN sở hữu lực lượng mạnh cùng khát khao trở lại sau thất bại, đây sẽ là thử thách rất lớn với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành.
Thông tin lực lượng
Ninh Bình: Tiền vệ Geovane vắng mặt vì phải nhận đủ 3 thẻ vàng.
CAHN: Có đầy đủ lực lượng.