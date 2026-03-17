Trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, ngoài sự vắng mặt của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik có gần như đầy đủ các tiền đạo được đánh giá là đẳng cấp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tùy vào phong độ cũng như sự thích nghi với lối chơi, phù hợp sơ đồ chiến thuật, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ lựa chọn ra ai đá chính trong trận tái đấu Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu xét về phong độ, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được dự đoán khó cạnh tranh vị trí trên hàng công ở tuyển Việt Nam. Ở trận gần nhất tại V-League, trong chiến thắng 1-0 của CA TP.HCM trước tân binh PVF-CAND, chân sút này thi đấu rất mờ nhạt.

Tiến Linh khó cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Anh có không ít cơ hội ngon ăn, nhưng lại vô duyên trước khung thành đối phương. Thậm chí trong một tình huống ở hiệp 2, Tiến Linh có pha dứt điểm ở cự ly khoảng 5m nhưng vẫn không thể thành bàn.

Chứng kiến phong độ của Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức nói thẳng: "Cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại".

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik trực tiếp dự khán, có những đánh giá kỹ hơn về phong độ của Tiến Linh. Dù vẫn điền tên tiền đạo CA TP.HCM vào danh sách thì vị thuyền trưởng cũng khó có thể đặt niềm tin vào chân sút 29 tuổi, khi tuyển Việt Nam đấu Malaysia tới đây.

HLV Kim Sang Sik còn cần Tiến Linh?

Tính đến thời điểm hiện tại, dù thường xuyên đá chính ở CLB, nhưng Tiến Linh mới chỉ ghi được 3 bàn thắng, chỉ bằng một nửa so với cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm như Nguyễn Hoàng Đức.

Với việc triệu tập trở lại Xuân Son, cùng với thử nghiệm mới Hoàng Hên ở vị trí tiền đạo lệch trái, hay cái duyên của Tuấn Hải trong mỗi lần lên đội tuyển, vai trò và sự cạnh tranh của Tiến Linh trở nên vô cùng khó khăn.