Video Văn Vĩ ấn định tỷ số 4-0 cho Nam Định
Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nam Định giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước chủ nhà TP Đồng Nai tại vòng 5 V-League 2026/27, trong ngày Văn Vĩ tái xuất đầy ấn tượng.
Dù kiểm soát thế trận trong hiệp một, đội khách không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Đồng Nai trong suốt hiệp một.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 47, khi cầu thủ Việt kiều Thai Crawford chọc khe thuận lợi để Mạnh Quỳnh dứt điểm chính xác, mở tỷ số.
Phút 56, Ngọc Sơn nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm hiểm hóc. Chỉ ba phút sau, Lâm Ti Phông đột phá rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.
Đến phút 90+4, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ khống chế bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới Đồng Nai, ấn định chiến thắng 4-0.
Kết quả này giúp Nam Định giành ba điểm, trong khi Đồng Nai tiếp tục chưa biết thắng tại V-League.
Ghi bàn:
Nam Định: Mạnh Quỳnh (47'), Ngọc Sơn (56'), Lâm Ti Phông (59'), Văn Vĩ (90'+3)
Đội hình thi đấu
TP Đồng Nai: Phạm Văn Phong (17, GK), Vulic Milos (7), Majdevac Andrija (11), Nguyễn Hữu Tuấn (15, C), Lương Thành Ngọc Lâm (19), Lưu Tự Nhân (20), Chu Văn Kiên (21), Jovic Filip (22), Phan Văn Hiếu (24), Bùi Tiến Dụng (68), Sầm Ngọc Đức (77).
TX Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26, GK, C), A Mít (6), Caio César da Silva Silveira (10), Tyler James Thai Crawford (20), Trần Mạnh Quỳnh (22), Trần Ngọc Sơn (27), Lâm Ti Phông (39), Lý Công Hoàng Anh (88), Phạm Tuấn Hải (90), Felix Junior Gustave Eboa (93), Giáp Tuấn Dương (98).
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho đội khách Nam Định. Tân binh Đồng Nai vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở V-League năm nay, vị trí "ghế nóng" của HLV Việt Thắng càng thêm lung lay.
90'+3
Văn Vĩ chớp cơ hội, khống chế bằng ngực trước khi sút tung lưới Đồng Nai ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 4-0 cho Nam Định. Một màn tái xuất ấn tượng của tuyển thủ Việt Nam này.
89'
Lưới của Đồng Nai suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ tư.
85'
Các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự vào lưới của Nam Định.
75'
Cầu thủ vào sân thay người Văn Vĩ - tái xuất sau thời gian nghỉ dưỡng thương, có pha bắt vô-lê từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Đồng Nai lần thứ tư. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định đã có lỗi việt vị của người đồng đội.
59'
Lâm Ti Phông đột phá rồi thực hiện cú sút chéo góc rất căng làm tung nóc lưới Đồng Nai, thủ môn Văn Phong dù khép góc cũng không thể làm gì.
56'
Ngọc Sơn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định
Ngọc Sơn đi bóng từ cánh phải vào trước khi tung cú sút sát vòng cấm, bóng đi căng và chìm đánh bại thủ môn Văn Phong lần thứ hai.
54'
Khung thành của Đồng Nai lại bị đe dọa bởi cú sút xa của tiền vệ Caio César, đưa bóng đi chệch cột dọc.
47'
Thai Crawford kiến tạo cho Mạnh Quỳnh mở tỷ số
Hàng phòng ngự của Đồng Nai sơ hở, cầu thủ Việt kiều Thai Crawford tỉa khe cho Mạnh Quỳnh băng lên dứt điểm về góc thấp đánh bại thủ môn Văn Phong, mở tỷ số cho Nam Định.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+1
Thêm một cơ hội nữa dành cho Nam Định, quả tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội đủ thuận lợi nhưng Mạnh Quỳnh lại đệm lòng đi ra ngoài đáng tiếc cho đội khách.
40'
Trần Mạnh Quỳnh của Nam Định có pha solo ấn tượng nhưng thủ môn Văn Phong lao ra nhanh rồi cản phá, một ngoại binh của Nam Định không thể đá bồi.
33'
Văn Phong bắt không dính từ cú sút bóng căng và chìm của Ngọc Sơn, may cho Đồng Nai khi thủ môn chủ nhà kịp thời làm chủ tình hình trước khi cầu thủ Nam Định đá bồi.
27'
Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thép Xanh Nam Định vẫn chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong.
20'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt bắt đầu tăng tốc, gây sức ép liên tục lên khung thành của chủ nhà Đồng Nai.
14'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Đồng Nai, tuy nhiên cú đánh đầu của Văn Hiếu đưa bóng đi không trúng khung thành Nguyên Mạnh.
10'
Quãng thời gian đầu trận diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội chơi thận trọng, đội bóng thành Nam chủ động hơn trong tấn công nhưng cũng không có được thế trận lấn lướt hoàn toàn.
5'
Dù phải là khách trên sân Bình Phước, tuy nhiên Nam Định được đánh giá cao hơn sớm triển khai thế trận tấn công trước TP Đồng Nai.
18h00
Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, màn so tài giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Hải Phòng cũng được khởi tranh.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h25
17h00
TP Đồng Nai tiếp đón Nam Định lúc 18h ngày 24/10 tại vòng 5 V-League 2026/27 trong bối cảnh phong độ hai đội trái ngược.
Sau 4 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành 1 điểm, chưa ghi bàn và thủng lưới 6 lần. Dù vừa hòa Bắc Ninh, tân binh V.League vẫn bế tắc trong khâu tấn công.
Trong khi đó, Nam Định đứng thứ 4 với 7 điểm, ghi 7 bàn sau 4 trận. Chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thêm tự tin.
Dù thiếu Xuân Son vì chấn thương và Rumulo do án treo giò, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn.
Với lợi thế sân nhà, Công Phượng và các đồng đội quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên, nhưng khó tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm.