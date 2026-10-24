Video Văn Vĩ ấn định tỷ số 4-0 cho Nam Định

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Nam Định giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước chủ nhà TP Đồng Nai tại vòng 5 V-League 2026/27, trong ngày Văn Vĩ tái xuất đầy ấn tượng.

Dù kiểm soát thế trận trong hiệp một, đội khách không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Đồng Nai trong suốt hiệp một.

Nam Định đẩy Đồng Nai vào thế khó - Ảnh: T.L

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 47, khi cầu thủ Việt kiều Thai Crawford chọc khe thuận lợi để Mạnh Quỳnh dứt điểm chính xác, mở tỷ số.

Phút 56, Ngọc Sơn nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm hiểm hóc. Chỉ ba phút sau, Lâm Ti Phông đột phá rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 90+4, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ khống chế bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới Đồng Nai, ấn định chiến thắng 4-0.

Kết quả này giúp Nam Định giành ba điểm, trong khi Đồng Nai tiếp tục chưa biết thắng tại V-League.

Ghi bàn:

Nam Định: Mạnh Quỳnh (47'), Ngọc Sơn (56'), Lâm Ti Phông (59'), Văn Vĩ (90'+3)

Đội hình thi đấu

TP Đồng Nai: Phạm Văn Phong (17, GK), Vulic Milos (7), Majdevac Andrija (11), Nguyễn Hữu Tuấn (15, C), Lương Thành Ngọc Lâm (19), Lưu Tự Nhân (20), Chu Văn Kiên (21), Jovic Filip (22), Phan Văn Hiếu (24), Bùi Tiến Dụng (68), Sầm Ngọc Đức (77).

TX Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26, GK, C), A Mít (6), Caio César da Silva Silveira (10), Tyler James Thai Crawford (20), Trần Mạnh Quỳnh (22), Trần Ngọc Sơn (27), Lâm Ti Phông (39), Lý Công Hoàng Anh (88), Phạm Tuấn Hải (90), Felix Junior Gustave Eboa (93), Giáp Tuấn Dương (98).