Hà Tĩnh giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Hải Phòng nhờ bàn thắng muộn của Floro Daniel, qua đó có 10 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 5 tại LPBank V-League 2026/27.

Video highlights Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng

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Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng FC đều chọn cách nhập cuộc khá thận trọng, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Đội bóng đất Cảng kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong khoảng thời gian đầu nhưng không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm.

Hà Tĩnh và Hải Phòng thi đấu chặt chẽ trong hiệp một - Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sau đó, Hà Tĩnh dần giành lại thế trận, liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Hải Phòng thi đấu tập trung, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 dù Hà Tĩnh tạo được sức ép đáng kể.

Sang hiệp hai, thầy trò HLV Phan Như Thuật tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 57, Ngô Văn Lương có pha xử lý cá nhân ấn tượng trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, Hải Phòng nhanh chóng vùng lên. Phút 71, từ tình huống đá phạt, ngoại binh Tagueu bật cao đánh đầu hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1.

Niềm vui cuối cùng thuộc về chủ nhà - Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm, Hà Tĩnh bất ngờ tạo nên khác biệt ở phút 87. Floro Daniel ghi bàn quyết định, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Chung cuộc, Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm, nâng tổng điểm lên 10 và tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League mùa này.

Đội hình thi đấu

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Viết Triều, Helerson, Văn Đức, Duy Thường (Trọng Hoàng, 46’), Luiz Antonio, Văn Lương (Ian Mai, 90’+1), Trung Nguyên (Văn Hiệp, 68’), Floro Daniel, Atshimene.

Hải Phòng: Văn Toản, Quốc Anh, Esteban, Vũ Tín, Mạnh Dũng, Thái học (Anh Tuấn, 62’), Minh Dĩ, Hữu Sơn, Mpande, Tagueu, Makaric.