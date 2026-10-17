Lịch thi đấu V-League 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 4 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng 5 V-League 1 2026/27
Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2026/27 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2026/27, đầy đủ và chính xác.
Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Andrew Patrick giúp Hà Nội FC đánh bại Bắc Ninh 1-0, trong khuôn khổ vòng 3 LPBank V-League 2026/27.
SLNA có sự khởi đầu rất tốt tại V-League, đang đầy hy vọng có một mùa giải thành công sau nhiều năm vất vả trụ hạng.
HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0, qua đó đem về 3 điểm đầu tiên ở mùa giải LPBank V-League 2026/27.