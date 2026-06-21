Ecuador và Curacao trải qua trận hòa không bàn thắng. Ở lượt cuối bảng E World Cup 2026, hai đội lần lượt gặp Đức và Bờ Biển Ngà.
Cả hai đều buộc phải giành chiến thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, trong bối cảnh Đức hiện là đội duy nhất ở bảng đấu này đã chắc chắn có suất đi tiếp.
Đó là trận đấu mà hai đội chơi cởi mở trong hiệp 2, trước khi Ecuador tạo ra sức ép gần như nghẹt thở trong hiệp 2.
Dù tung ra tới 27 cú dứt điểm, trong đó có 15 lần đưa bóng đi trúng đích, đại diện Nam Mỹ vẫn không thể xuyên thủng “bức tường” Curacao và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.
Những phút cuối trận, Ecuador gia tăng tối đa sức tấn công khi sử dụng cùng lúc 3 tiền đạo thực thụ và liên tục dồn ép đối thủ bên phần sân nhà.
Tuy nhiên, một đêm xuất thần của thủ môn Eloy Room cùng sự kiên cường của hàng thủ do HLV Dick Advocaat xây dựng đã ngăn cản mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định.
Room trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất lịch sử World Cup trong 90 phút và giữ sạch lưới.
Đội hình xuất phát:
Ecuador (5-3-2): Galindez - Franco, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite, Estupinan - Plata, Valencia.
Curacao (5-4-1): Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville - Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ecuador vs Curacao:
90'+6
Hết giờ! Ecuador 0-0 Curacao!
Không thể ghi bàn, Ecuador phải chịu chia điểm và nguy cơ bị loại sớm rất cao. Nhiều cầu thủ Curacao đã khóc, bao gồm người hùng Eloy Room lẫn HLV trưởng Dick Advocaat.
90'+5
Valencia ngã trong vòng cấm, cầu thủ Ecuador đòi phạt đền. VAR vào cuộc nhưng không có lỗi.
90'+1
Gervane Kastaneer của Curacao nhận thẻ vàng.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Xà ngang! Quả tạt lỗi của cầu thủ Preciado đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành Curacao.
86'
Valencia dồn cả đội hình lên tấn công. Không thắng đồng nghĩa hy vọng vào vòng 1/16 của đại diện Nam Mỹ gần như sẽ hết.
84'
Không vào! Một pha dàn xếp rất đẹp mắt của Ecuador, Valencia nhận bóng thuận lợi và phía trước chỉ còn Room, nhưng cú đá của anh rất thiếu chính xác.
80'
Không vào! Pedro Vite phối hợp với Angulo trước khi tung cú sút chân trái rất căng, Room cứu thua thành công lần thứ 15 trong trận.
77'
Cơ hội! Valencia đánh đầu, nhưng pha bóng đơn giản chỉ làm tăng thêm chỉ số thống kê ngoạn mục của Room.
76'
Curacao thực hiện đồng loạt 3 sự thay đổi nhân sự.
75'
Thẻ vàng cho Jurien Gaari của Curacao.
75'
Không vào! Curacao đáp trả. Juninho Bacuna sút xa rất hiểm, đến lượt Galindez trổ tài cứu thua cho Ecuador.
74'
Trong pha phạt góc, Piero Hincapie đánh đầu đi vọt xà ngang.
73'
Không vào! Nilson Angulo di chuyển rồi sút ngoài vòng cấm rất căng, bóng đập đất khó chịu nhưng Room vẫn cản phá.
Đây là pha cứu thua thứ 13 của Room.
72'
Trận đấu có 68.598 khán giả.
71'
Ecuador điều chỉnh nhân sự. Pervis Estupinan nhường chỗ cho Nilson Angulo.
68'
Thời gian cooling break của hiệp 2.
66'
Nguy hiểm! Trong một tình huống lộn xộn sau pha phạt góc, Room lại bắt chính xác hai cú đánh đầu liên tiếp của cầu thủ Ecuador – lần lượt Kevin Rodriguez và Pacho.
65'
Không vào! Valencia đánh đầu rất hiểm, nhưng Room lại bay người đẩy bóng ra hết biên ngang.
62'
Cơ hội! Valencia xâm nhập vòng cấm sút góc hẹp nhưng quá đơn giản với Room.
Trận đấu đang diễn ra rất hay.
60'
Không vào! Hai cơ hội liên tiếp cho Curacao. Juninho Bacuna sút căng về cột gần, Galindez bay người cứu thua xuất sắc.
Ở tình huống tiếp theo khi bóng bật ra, Livano Comenencia sút chìm ở rìa vòng cấm về phía cột xa, Galindez tiếp tục đổ người cản phá.
59'
Không vào! Gonzalo Plata đánh đầu cận thành trong pha bóng lộn xộn, nhưng Room phản xạ cứu thua không tưởng.
57'
Leandro Bacuna sút xa không nguy hiểm cho khung thành Ecuador.
56'
Thêm chiếc thẻ vàng khác được rút ra, lần này dành cho Livano Comenencia (Curacao)
53'
Thẻ vàng cho Juninho Bacuna (Curacao).
50'
Cơ hội! Caicedo tìm được khoảng trống và tung cú sút xa, Room đổ người ôm gọn bóng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Ecuador có sự thay đổi. Kevin Rodriguez vào thay Jordy Alcivar.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Ecuador 0-0 Curacao!
Một loạt cơ hội bị Ecuador bỏ lỡ. Tỷ số vẫn đang cân bằng.
45'+2
Livano Comenencia sút xa, bóng đi nhẹ và không gây nguy hiểm cho thủ môn Ecuador.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
42'
Không vào! John Yeboah tiếp bóng một nhịp rồi tung cú sút chân trái rất nhanh ở rìa vòng cấm, nhưng Room xuất sắc phản xạ cứu thua.
Đây là pha cản phá thứ 6 của Room từ đầu trận.
39'
Trọng tài rút thẻ vàng cho Leandro Bacuna của Curacao.
38'
Jordy Alcivar nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngăn Curacao phản công.
34'
Curacao bất ngờ tăng tốc với những pha bóng ngẫu hứng. Dù vậy, các cầu thủ áo xanh vẫn chưa thể dứt điểm.
28'
Cơ hội! Ecuador tấn công trung lộ rất nhanh, Gonzalo Plata băng lên tung cú đá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi thẳng vào tay Room.
25'
Cho đến lúc này, Ecuador kiểm soát bóng 77%, thực hiện 6 cú sút với 4 lần đi chính xác.
24'
Hai đội nghỉ uống nước.
20'
Không vào! Hincapie thực hiện đường kiến tạo đẹp mắt, Valencia băng vào dứt điểm góc hẹp nhưng Room một lần nữa chiến thắng.
16'
Sau pha tranh chấp quyết liệt của đồng đội, Pedro Vite nhanh chân sút ngoài vòng cấm, bóng đi đập đất nhưng chưa đủ khó với Room.
14'
Không vào! Thêm một tình huống tương tự, Pedro Vite từ cánh phải băng nhanh vào vòng cấm, thực hiện cú đặt lòng chân trái đi chệch khung thành.
13'
Cơ hội! John Yeboah xâm nhập vào cấm tì đè mạnh mẽ, tung cú sút chìm bị Room cản phá.
9'
Cucarao tấn công rất nhanh, Floranus tung cú sút góc hẹp đi ra ngoài.
7'
Ecuador đang làm chủ thế trận hoàn toàn. Valencia một lần nữa xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm.
3'
Không vào! Moises Caicedo tung đường chuyền đẳng cấp, Enner Valencia thoát xuống rất nhanh đối mặt Eloy Room, nhưng cú đá của anh không thắng được thủ môn Curacao.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Curacao
Đội hình xuất phát của Ecuador
Thông tin trận đấu
- Curacao chỉ thua 1 trong 3 lần gần nhất gặp các đội thuộc khu vực CONMEBOL (thắng 1, hòa 1, thua 1). Tuy nhiên, thất bại đó là trận thua đậm 0-7 trước Argentina trong một trận giao hữu vào tháng 3/2023, trận đấu mà Lionel Messi lập hat-trick.
- Sau khi thua Mexico 1-2 ở trận đầu tiên gặp một đại diện CONCACAF tại World Cup năm 2002, Ecuador đã thắng hai trận tiếp theo trước các đội bóng cùng khu vực này: đánh bại Costa Rica 3-0 năm 2006 và Honduras 2-1 năm 2014.
- Ecuador đang bất bại trong 13 trận gần nhất gặp các đối thủ CONCACAF trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 6), kể từ thất bại 2-3 trước Mexico vào tháng 6/2019. Lần gần nhất họ thua một đội CONCACAF ở một giải đấu chính thức là thất bại 1-2 trước Mỹ tại Copa America 2016.
- Trong trận ra quân gặp Đức, Curacao trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử để thủng lưới ít nhất 7 bàn ở trận đầu tiên tham dự World Cup, sau Hàn Quốc (thua Hungary 0-9 năm 1954). Trong lịch sử, chỉ có Haiti (10 bàn năm 1974), CHDC Congo (11 bàn năm 1974) và Hàn Quốc (16 bàn năm 1954) để thủng lưới từ 10 bàn trở lên trong hai trận đầu tiên tại World Cup.
- Ecuador vừa chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 11) khi thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở lượt trận mở màn World Cup 2026. Lần gần nhất họ thua hai trận liên tiếp là vào tháng 6/2024.
- Đây mới là trận World Cup thứ hai trong lịch sử của Curacao. Trước họ, chỉ có ba đội CONCACAF giành chiến thắng trong một trong hai trận đầu tiên tại World Cup: Mỹ năm 1930, Cuba năm 1938 và Costa Rica năm 1990.
- Ecuador đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại World Cup (hòa 1, thua 2) kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Qatar ở World Cup 2022. Đây là chuỗi không thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải đấu, ngang bằng chuỗi ba thất bại liên tiếp giai đoạn 2006-2014.
- Livano Comenencia là người ghi bàn thắng đầu tiên của Curacao tại World Cup trong trận gặp Đức. Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận này, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở cả hai trận World Cup đầu tiên của một đội tuyển CONCACAF, sau Bert Patenaude (Mỹ, 1930) và Hector Socorro (Cuba, 1938).
- Trung vệ Willian Pacho của Ecuador thực hiện thành công 72/79 đường chuyền ở trận gặp Bờ Biển Ngà. Đây là số đường chuyền chính xác cao nhất của anh trong màu áo đội tuyển kể từ trận gặp New Zealand vào tháng 11/2025 (73 đường chuyền). Trong số các cầu thủ bảng E ở lượt trận đầu tiên, chỉ có Nico Schlotterbeck của Đức có số đường chuyền chính xác nhiều hơn (74).