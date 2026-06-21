(Nguồn: VTV)

Ecuador và Curacao trải qua trận hòa không bàn thắng. Ở lượt cuối bảng E World Cup 2026, hai đội lần lượt gặp Đức và Bờ Biển Ngà.

Cả hai đều buộc phải giành chiến thắng nếu còn muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, trong bối cảnh Đức hiện là đội duy nhất ở bảng đấu này đã chắc chắn có suất đi tiếp.

Đó là trận đấu mà hai đội chơi cởi mở trong hiệp 2, trước khi Ecuador tạo ra sức ép gần như nghẹt thở trong hiệp 2.

Room có màn trình diễn lịch sử. Ảnh: ESPN

Dù tung ra tới 27 cú dứt điểm, trong đó có 15 lần đưa bóng đi trúng đích, đại diện Nam Mỹ vẫn không thể xuyên thủng “bức tường” Curacao và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Những phút cuối trận, Ecuador gia tăng tối đa sức tấn công khi sử dụng cùng lúc 3 tiền đạo thực thụ và liên tục dồn ép đối thủ bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, một đêm xuất thần của thủ môn Eloy Room cùng sự kiên cường của hàng thủ do HLV Dick Advocaat xây dựng đã ngăn cản mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Room trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất lịch sử World Cup trong 90 phút và giữ sạch lưới.

Đội hình xuất phát:

Ecuador (5-3-2): Galindez - Franco, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite, Estupinan - Plata, Valencia.

Curacao (5-4-1): Room - Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville - Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia.

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