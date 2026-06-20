Đây là trận đấu đòi hỏi cả Ecuador và Curacao đều phải thắng, sau khi cùng để thua ở trận ra quân.

Ecuador bước vào World Cup 2026 với tinh thần rất cao- xếp nhì ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, chỉ sau các nhà ĐKVĐ Argentina. Họ còn có chuỗi 19 trận bất bại, trong đó có 13 trận giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, họ đã không có khởi đầu như ý, để lỡ một vài cơ hội và bị Bờ Biển Ngà trừng phạt ở phút 90, bởi pha lập công tuyệt đẹp của sao MU, Amad Diallo, người vào sân từ ghế dự bị.

Các chuyên gia đồng loạt dự đoán Ecuador thắng cách biệt từ 2-3 bàn. Ảnh: Khel Now

Với tân binh Curacao, dù thua đậm Đức 1-7 nhưng vẫn có điểm tích cực. Dù để thủng lưới sớm ngay phút thứ 6, nhưng sau đó họ vẫn gây choáng váng cho đối thủ bằng bàn gỡ ở phút 21 (do công của Livano Comenencia) và cầm chân đội bóng 4 lần giành World Cup, đến phút 38, trước khi Đức cho mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

Nhiệm vụ của Dick Advocaat là làm sao để các cầu thủ Curacao vẫn giữ được tinh thần tốt, cũng như phong độ như trước khi họ bị Đức chọc thủng lưới lần thứ 2 tạo ra cơn mưa gôn sau đó.

Ecuador chắc chắn đang rất nóng lòng đấu Curacao, như một cách ‘trút giận’ cho nỗi thất vọng ra quân trắng tay. Họ sẽ tận dụng kinh nghiệm và sức mạnh để kiểm soát cuộc chơi, không cho Curacao có cơ hội thực hiện ý đồ chơi của mình.

Piero Hincapie và Willian Pacho tạo nên sự chắc chắn cho hàng phòng ngự Ecuador. Và với sự góp mặt của Joel Ordonez và Moises Caicedo, đại diện Nam Mỹ đủ khả năng để thống trị khu trung tuyến trước Curacao.

Điều Ecuador cần cải thiện là khả năng dứt điểm, biến cơ hội thành bàn thắng.

Đây mới chỉ là lần đầu tiên Ecuador và Curacao gặp nhau trên sân bóng. Ecuador quyết thắng, Curacao cũng chẳng có gì để mất.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon tin rằng, sẽ không có bất ngờ nào trên sân Kansas City, kết quả đến như tất yếu, với Ecuador thắng 2-0 Curacao. Đây cũng là tỷ số được chuyên gia Sportsmole lựa chọn.

Cũng dự đoán Ecuador thắng cách biệt Curacao 2 bàn, nhưng chuyên gia Sportskeeda chọn tỷ số 3-1. Riêng Khel Now dự đoán kết quả Ecuador 3-0 Curacao.

Đội hình dự kiến:

Ecuador: Galindez; Franco, Pacho, Ordonez, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Valencia, Plata.

Curacao: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L.Bacuna, J.Bacuna; Chong; Locadia, Hansen.