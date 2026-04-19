Đội hình ra sân

Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Bàn thắng: Beto 54' - Salah 29', Van Dijk 100'

19/04/2026 | 22:15

Kết thúc

Chiến thắng siêu kịch tính của Liverpool - Ảnh: 433
Thu gọn
19/04/2026 | 22:00

100'

Bàn thắng (1-2, Van Dijk): Từ quả phạt góc bên cánh trái của Szoboszlai, Van Dijk đánh đầu cận thành ghi bàn thắng quý giá cho Liverpool.

Van Dijk ghi bàn quyết định trận đấu - Ảnh: P.L
Thu gọn
19/04/2026 | 21:56

90'+8

Liverpool triển khai tấn công trung lộ rất thoáng. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Ngumoha lại bay vọt xà.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:49

90'

Hiệp hai có đến 11 phút bù giờ.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:41

83'

Gravenberch thử vận may với pha nã pháo tầm xa đi vọt xà.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:39

76'

Thời gian trôi về cuối, Everton mới là đội chơi tốt hơn. Trong khi đó, Liverpool đang trông chờ sự đột biến ở Ngumoha.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:34

71'

Tiền đạo Beto rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Barry.

Bên phía Liverpool, tài năng trẻ Ngumoha cũng được tung vào sân.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:19

61'

Liverpool đáp trả với những cơ hội liên tiếp do Gakpo tạo ra.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:16

58'

Thủ môn Mamardashvili dính chấn thương, buộc phải nhường chỗ cho Woodman.

Thu gọn
19/04/2026 | 21:13

54'

Bàn thắng (1-1, Dewsbury-Hall): Đón đường chuyền xẻ cánh, Dewsbury-Hall căng ngang dọn cỗ cho Beto đệm cận thành gỡ hòa cho Everton.

Beto gỡ hòa cho Everton - Ảnh: P.L
Thu gọn
19/04/2026 | 20:54

Kết thúc hiệp 1

HGRcZGYWgAMms4P.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
19/04/2026 | 20:42

41'

Gakpo rẽ từ cánh trái vào trong rồi kết thúc căng buộc Pickford phải đấm bóng qua xà.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:39

35'

Sau khi bị dẫn bàn, Everton đang cố gắng vùng lên. Mặc dù vậy, đội khách vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:30

29'

Bàn thắng (0-1, Salah): Sau đường chuyền về bất cẩn của McNeill, Gakpo kiến tạo thông minh cho Salah lẻn xuống cứa lòng mở tỷ số cho đội khách.

Salah mở tỷ số - Ảnh: P.L

Thu gọn
19/04/2026 | 20:28

27'

Ndiaye xé lưới Liverpool ở cự ly gần. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Một cầu thủ Everton trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:24

24'

Trận đấu ngày càng nóng lên với những pha vào bóng quyết liệt. Ndiaye vừa có pha va chạm căng thẳng cùng Szoboszlai.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:21

20'

Cody Gakpo đi bóng sở trường cánh biên trái vào trung lộ rồi dứt điểm bật chân hậu vệ Everton đổi hướng.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:14

12'

Dewsbury-Hall vừa ngã trong vòng cấm Liverpool, sau tác động từ Curtis Jones. Tuy nhiên, không có penalty cho chủ nhà.

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: Premier League
Thu gọn
19/04/2026 | 20:09

6'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Everton, khi Beto đánh đầu ngược hiểm hóc, buộc thủ môn Mamardashvili phải trổ tài.

Thu gọn
19/04/2026 | 20:02

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
19/04/2026 | 19:12

19h

Đội hình ra sân Everton - Ảnh: EFC
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
19/04/2026 | 10:28

18h

Thông tin lực lượng

Everton: Jack Grealish vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Wataru Endo, Bradley, Leoni không thể ra sân.

Derby vùng Merseyside hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn