Đội hình ra sân
Everton: Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.
Bàn thắng: Beto 54' - Salah 29', Van Dijk 100'
Kết thúc
100'
Bàn thắng (1-2, Van Dijk): Từ quả phạt góc bên cánh trái của Szoboszlai, Van Dijk đánh đầu cận thành ghi bàn thắng quý giá cho Liverpool.
90'+8
Liverpool triển khai tấn công trung lộ rất thoáng. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của Ngumoha lại bay vọt xà.
90'
Hiệp hai có đến 11 phút bù giờ.
83'
Gravenberch thử vận may với pha nã pháo tầm xa đi vọt xà.
76'
Thời gian trôi về cuối, Everton mới là đội chơi tốt hơn. Trong khi đó, Liverpool đang trông chờ sự đột biến ở Ngumoha.
71'
Tiền đạo Beto rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Barry.
Bên phía Liverpool, tài năng trẻ Ngumoha cũng được tung vào sân.
61'
Liverpool đáp trả với những cơ hội liên tiếp do Gakpo tạo ra.
58'
Thủ môn Mamardashvili dính chấn thương, buộc phải nhường chỗ cho Woodman.
54'
Bàn thắng (1-1, Dewsbury-Hall): Đón đường chuyền xẻ cánh, Dewsbury-Hall căng ngang dọn cỗ cho Beto đệm cận thành gỡ hòa cho Everton.
Kết thúc hiệp 1
41'
Gakpo rẽ từ cánh trái vào trong rồi kết thúc căng buộc Pickford phải đấm bóng qua xà.
35'
Sau khi bị dẫn bàn, Everton đang cố gắng vùng lên. Mặc dù vậy, đội khách vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi.
29'
Bàn thắng (0-1, Salah): Sau đường chuyền về bất cẩn của McNeill, Gakpo kiến tạo thông minh cho Salah lẻn xuống cứa lòng mở tỷ số cho đội khách.
27'
Ndiaye xé lưới Liverpool ở cự ly gần. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Một cầu thủ Everton trước đó đã rơi vào thế việt vị.
24'
Trận đấu ngày càng nóng lên với những pha vào bóng quyết liệt. Ndiaye vừa có pha va chạm căng thẳng cùng Szoboszlai.
20'
Cody Gakpo đi bóng sở trường cánh biên trái vào trung lộ rồi dứt điểm bật chân hậu vệ Everton đổi hướng.
12'
Dewsbury-Hall vừa ngã trong vòng cấm Liverpool, sau tác động từ Curtis Jones. Tuy nhiên, không có penalty cho chủ nhà.
6'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Everton, khi Beto đánh đầu ngược hiểm hóc, buộc thủ môn Mamardashvili phải trổ tài.
20h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Everton: Jack Grealish vắng mặt vì chấn thương.
Liverpool: Wataru Endo, Bradley, Leoni không thể ra sân.