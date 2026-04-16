Thất bại thảm hại 0-4 chung cuộc trước Paris Saint-Germain tại Champions League giữa tuần qua đồng nghĩa, Liverpool sẽ kết thúc mùa bóng trong cảnh trắng tay.

Dù đang bị hoài nghi về tương lai, nhưng HLV Slot cho biết, CLB sẽ phải bán đi một vài cầu thủ để tuyển thêm tân binh phù hợp, ở công cuộc tái thiết đội bóng.

Những huyền thoại sống của The Kop như Mohamed Salah hay Andy Robertson sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy thế, nhà cầm quân Hà Lan dự đoán, một số cầu thủ nổi tiếng khác cũng nối gót.

Alexander Isak, Florian Wirtz , Jeremie Frimpong và Milos Kerkez được chiêu mộ sau chiến dịch quảng bá rầm rộ trị giá 450 triệu bảng hè năm ngoái.

Nhưng giờ đây, Liverpool không thể vung tiền nhiều như thế. Họ cần bán đi một số nhân tố quan trọng để thu tiền về tái đầu tư.

Tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ giúp Liverpool ổn định tài chính. Thế nhưng, Arne Slot cho rằng, mô hình chủ đạo vẫn là "bán cầu thủ rồi mua người mới".

Ông chia sẻ trên Amazon Prime: "Đó là mục tiêu Liverpool phải hướng tới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mọi người nói rất nhiều về việc CLB đang trong giai đoạn chuyển giao.

Liverpool sẵn sàng bán 8 đến 10 cầu thủ để có tiền tuyển mộ 5 cái tên tiềm năng. Chúng tôi phải bán người trước để có tiền mua sắm.

CLB cũng mất một số thành viên theo dạng chuyển nhượng tự do. Đó là thách thức lớn trong mùa hè, nhưng mô hình này đang hoạt động hiệu quả."

Giao kèo giữa Ibrahima Konate và Liverpool sẽ hết hạn hè này và đôi bên vẫn chưa thống nhất chuyện ký tiếp.

Curtis Jones và Wataru Endo nhiều khả năng cũng chia tay sân Anfield, dù họ vẫn còn 12 tháng hợp đồng. Thủ thành Alisson cùng Alexis Mac Allister đang nằm trong tầm ngắm Juventus.