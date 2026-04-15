Cầu thủ người Pháp bị đứt gân Achilles chân phải sau một tình huống ngã ra sân mà không va chạm với ai ngay trong hiệp một.

Hình ảnh Ekitike rời sân bằng cáng trong sự lo lắng tột độ của HLV Arne Slot báo hiệu một tương lai đầy bất trắc cho hàng công "Lữ đoàn đỏ".

Ekitike bị đứt gân Achilles - Ảnh: EPA

Đây được coi là tổn thất lớn với đội chủ sân Anfield, bởi Ekitike đang có mùa giải đầu tiên đầy thăng hoa. Với 17 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 45 lần ra sân, anh chính là linh hồn trong lối chơi mà HLV Slot xây dựng.

Việc thiếu vắng "họng pháo" sau trận thua bạc nhược trước PSG, nơi Liverpool tung ra tới 21 cú sút mà không ghi nổi bàn thắng đang đặt ra bài toán hóc búa về hiệu suất ghi bàn cho đội bóng vùng Merseyside.

Chấn thương này không chỉ gói gọn trong phạm vi CLB mà còn lan rộng tới cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuyển Pháp chính thức mất đi tiền đạo phù hợp nhất cho sơ đồ chiến thuật ngay trước thềm World Cup 2026.

Với cá nhân Ekitike, anh sẽ phải lên bàn mổ rồi bắt đầu hành trình hồi phục có thể kéo dài 9 tháng. Điều đó đồng nghĩa, anh sẽ bỏ lỡ phần còn lại mùa giải, kỳ World Cup2026 và cả giai đoạn đầu mùa bóng 2026/27.

Trong bối cảnh hàng công bị sứt mẻ nghiêm trọng, mọi kỳ vọng về tấm vé dự Champions League giờ đây đổ dồn lên đôi chân Mohamed Salah, Cody Gakpo hay Alexander Isak.

* Đăng Dương