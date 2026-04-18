MU liên hệ Hjulmand
MU được cho là đang đẩy nhanh các nỗ lực để hoàn tất việc ký hợp đồng với Morten Hjulmand, tiền vệ tài năng vừa dẫn dắt Sporting Lisbon vào đến tứ kết Champions League, nơi họ thua Arsenal 0-1.
Ban giám đốc bóng đá của MU tìm kiếm giải pháp thay thế đáng tin cậy cho Casemiro – người thông báo rời Old Trafford khi mùa giải kết thúc.
Hjulmand được quan tâm nhờ sự toàn diện trong lối chơi. Cầu thủ người Đan Mạch hiện cũng là mục tiêu mà Pep Guardiola muốn kéo về Man City.
Thực tế, Hjulmand không phải cái tên xa lạ với CĐV MU. Anh từng nằm trong số các mục tiêu ưu tiên thời Ruben Amorim, nhưng không đạt được thỏa thuận với Sporting.
Trong nỗ lực mới, MU không loại trừ kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Hjulmand – được báo chí Bồ Đào Nha tiết lộ có giá trị 80 triệu euro.
Liverpool chốt Gordon
Sau những động thái từ Arsenal và Bayern Munich, Liverpool có phản ứng bằng cách đẩy nhanh tiến độ đàm phán mua Anthony Gordon của Newcastle.
Trong quá khứ, Liverpool từng nhiều lần liên hệ Gordon nhưng bị Newcastle từ chối.
Hướng đến cuộc cải tổ vào mùa hè, với việc Mohamed Salah ra đi và Hugo Ekitike chấn thương nặng, Liverpool muốn chốt nhanh chuyển nhượng Gordon.
Nhiều nguồn tin từ anh cho biết, Gordon đã bày tỏ với người thân về mong muốn được chuyển đến sân Anfield huyền thoại.
Liverpool chắc chắn sẽ phải chi rất nhiều để có Gordon. Newcastle không muốn đàm phán về ngôi sao 25 tuổi của mình với mức giá thấp hơn 80 triệu bảng.
Chelsea mua Alex Scott
Theo Independent, Chelsea đang chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ tiền vệ trẻ Alex Scott trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Alex Scott đang có mùa giải nổi bật trong màu áo Bournemouth, mới nhất là màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Arsenal ở Ngoại hạng Anh.
Gần đây, Alex Scott được Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh. Cầu thủ 22 tuổi này đang có hy vọng tham dự World Cup 2026.
Kế hoạch của Chelsea là đưa Alex Scott về sân Stamford Bridge để thay thế Enzo Fernandez.
Mặc dù Enzo Fernandez đã lên tiếng xin lỗi về những phát biểu gần đây, nhưng tương lai tiền vệ người Argentina gần như đã đóng lại.
Tin vắn
- Chelsea đã hoàn tất gia hạn hợp đồng với Moises Caicedo, có thời hạn đến 2033.
- Barca sẵn sàng để Roony Bardghji ra đi theo dạng cho mượn. Tiền đạo 20 tuổi hiện được một số CLB quan tâm như AS Monaco, Porto và Stuttgart.
- Các đội lớn như Man City, MU, Arsenal, Liverpool đang chạy đua giành chữ ký của Jeremy Monga, tài năng 16 tuổi thuộc sở hữu Leicester.
- Gazzetta dello Sport cho biết, Barcelona tiếp tục đàm phán với Inter Milan về Alessandro Bastoni. CLB xứ Catalunya đưa hậu vệ cánh Hector Fort vào điều khoản đi kèm.
- Người đại diện Pini Zahavi của Robert Lewandowski đã có mặt tại Italia. AC Milan và Juventus đều muốn chiêu mộ chân sút Ba Lan, người còn 2 tháng hợp đồng với Barca.
- Tottenham gia nhập cuộc đua giành Marcos Senesi theo dạng tự do, nhằm thay thế Cuti Romero.
- Kike Salas nhiều khả năng rời Sevilla khi kết thúc mùa giải. Một loạt CLB Premier League đang liên hệ trung vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha.
