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Hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Bàn thắng: George 83', Maitland-Niles 90'+6 - Mbeumo 47', Sesko 87'

Kết quả
Vòng 3
05/09/2026 02:00:00 Ipswich 0 - 2 Liverpool
05/09/2026 18:30:00 Newcastle 2 - 2 Bournemouth
05/09/2026 21:00:00 Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
05/09/2026 21:00:00 Manchester City 1 - 0 Coventry
05/09/2026 21:00:00 Fulham 2 - 3 Crystal Palace
05/09/2026 21:00:00 Brentford 1 - 1 Sunderland
05/09/2026 21:00:00 Brighton 1 - 1 Leeds
05/09/2026 23:30:00 Hull City 0 - 0 Aston Villa
06/09/2026 20:00:00 Everton 2 - 2 Manchester United
06/09/2026 | 22:09

Kết thúc

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MU đành ngậm ngùi chia điểm - Ảnh: Eurofoot
Thu gọn
06/09/2026 | 22:01

90'+6

Bàn thắng (2-2, Maitland-Niles): Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu, Mazraoui phá bóng ở trung lộ tạo điều kiện cho Maitland-Niles thực hiện cú cứa lòng chân phải đẳng cấp đánh bại Lammes gỡ hòa 2-2 cho Everton.

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Maitland-Niles trở thành người hùng của Everton - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 21:48

87'

Bàn thắng (1-2, Benjamin Sesko): MU chồng biên hay bên cánh trái, Luke Shaw băng lên tạt cánh chính xác để Sesko bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

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Sesko cho thấy duyên ghi bàn từ ghế dự bị - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 21:43

83'

Bàn thắng (1-1, George): Nhận bóng chếch bên cánh phải, George tung ra cú sút trái phá tung nóc lưới MU.

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George bất ngờ lập công - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 21:40

79'

Bruno Fernandes bị phạm lỗi với mắt cá rướm máu nhưng trọng tài vẫn phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.

Thu gọn
06/09/2026 | 21:28

69'

HLV Carrick tung Sesko cùng Dorgu vào thay Rashford và Cunha.

Thu gọn
06/09/2026 | 21:25

65'

HLV David Moyes tung Jack Grealish vào thay cho Johnson.

Thu gọn
06/09/2026 | 21:16

55'

MU vẫn đang cố gắng kiểm soát khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Tielemans và Mainoo.

Thu gọn
06/09/2026 | 21:07

47'

Bàn thắng (1-0, Bryan Mbeumo): Tiền đạo người Cameroon đột phá từ cánh phải vào trong rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho MU.

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Mbeumo ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 20:54

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
06/09/2026 | 20:43

42'

Fan MU thót tim sau quả tạt vào từ cánh phải cho Barry thoải mái đánh đầu sạt xà ngang.

Thu gọn
06/09/2026 | 20:34

33'

Matheus Cunha thoát đi bên cánh trái buộc Johnson phải phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ chủ nhà.

Thu gọn
06/09/2026 | 20:22

22'

Rashford xử lý hay bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Cunha đá nối vọt xà khá đáng tiếc.

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Rashford hoạt động năng nổ bên hành lang trái - Ảnh: P.L
Thu gọn
06/09/2026 | 20:18

18'

Tielemans thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Pickford.

Thu gọn
06/09/2026 | 20:14

13'

Các cầu thủ Everton đang đá rắn nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Amstrong nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu với hành vi chơi xấu Bruno Fernandes.

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Everton thi đấu quyết liệt - Ảnh: Premier League
Thu gọn
06/09/2026 | 20:09

8'

MU dàn xếp tấn công ấn tượng. Mbeumo đánh đầu mớm bóng cho Bruno Fernandes volley dội xà ngang khung thành Everton.

Thu gọn
06/09/2026 | 20:03

1'

Ngay phút đầu tiên, Maguire dính chấn thương vùng mặt, sau tình huống nhảy lên không chiến với Barry.

Thu gọn
06/09/2026 | 20:00

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
06/09/2026 | 19:04

19h04

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Cầu thủ MU đến sân Hill Dickinson - Ảnh: MUFC
Thu gọn
06/09/2026 | 19:03

19h

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Đội hình ra sân Everton vs MU 
Thu gọn
06/09/2026 | 12:29

18h18

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Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
06/09/2026 | 12:18

18h

Thông tin lực lượng

Everton: Christian Norgaard chấn thương. Jack Grealish sẵn sàng ra sân.

MU: Baleba, De Ligt, Ugarte và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Mirror
Thu gọn