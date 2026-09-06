Đội hình ra sân
Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.
Bàn thắng: George 83', Maitland-Niles 90'+6 - Mbeumo 47', Sesko 87'
|Kết quả
|Vòng 3
|05/09/2026 02:00:00
|Ipswich 0 - 2 Liverpool
|05/09/2026 18:30:00
|Newcastle 2 - 2 Bournemouth
|05/09/2026 21:00:00
|Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham
|05/09/2026 21:00:00
|Manchester City 1 - 0 Coventry
|05/09/2026 21:00:00
|Fulham 2 - 3 Crystal Palace
|05/09/2026 21:00:00
|Brentford 1 - 1 Sunderland
|05/09/2026 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Leeds
|05/09/2026 23:30:00
|Hull City 0 - 0 Aston Villa
|06/09/2026 20:00:00
|Everton 2 - 2 Manchester United
Kết thúc
90'+6
Bàn thắng (2-2, Maitland-Niles): Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu, Mazraoui phá bóng ở trung lộ tạo điều kiện cho Maitland-Niles thực hiện cú cứa lòng chân phải đẳng cấp đánh bại Lammes gỡ hòa 2-2 cho Everton.
87'
Bàn thắng (1-2, Benjamin Sesko): MU chồng biên hay bên cánh trái, Luke Shaw băng lên tạt cánh chính xác để Sesko bật cao đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
83'
Bàn thắng (1-1, George): Nhận bóng chếch bên cánh phải, George tung ra cú sút trái phá tung nóc lưới MU.
79'
Bruno Fernandes bị phạm lỗi với mắt cá rướm máu nhưng trọng tài vẫn phẩy tay cho trận đấu tiếp tục.
69'
HLV Carrick tung Sesko cùng Dorgu vào thay Rashford và Cunha.
65'
HLV David Moyes tung Jack Grealish vào thay cho Johnson.
55'
MU vẫn đang cố gắng kiểm soát khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Tielemans và Mainoo.
47'
Bàn thắng (1-0, Bryan Mbeumo): Tiền đạo người Cameroon đột phá từ cánh phải vào trong rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho MU.
Kết thúc hiệp 1
42'
Fan MU thót tim sau quả tạt vào từ cánh phải cho Barry thoải mái đánh đầu sạt xà ngang.
33'
Matheus Cunha thoát đi bên cánh trái buộc Johnson phải phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ chủ nhà.
22'
Rashford xử lý hay bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Cunha đá nối vọt xà khá đáng tiếc.
18'
Tielemans thử vận may với pha nã pháo tầm xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại Pickford.
13'
Các cầu thủ Everton đang đá rắn nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Amstrong nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu với hành vi chơi xấu Bruno Fernandes.
8'
MU dàn xếp tấn công ấn tượng. Mbeumo đánh đầu mớm bóng cho Bruno Fernandes volley dội xà ngang khung thành Everton.
1'
Ngay phút đầu tiên, Maguire dính chấn thương vùng mặt, sau tình huống nhảy lên không chiến với Barry.
20h
Trận đấu bắt đầu.
19h04
19h
18h18
18h
Thông tin lực lượng
Everton: Christian Norgaard chấn thương. Jack Grealish sẵn sàng ra sân.
MU: Baleba, De Ligt, Ugarte và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương.