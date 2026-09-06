Bàn thắng (2-2, Maitland-Niles): Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu, Mazraoui phá bóng ở trung lộ tạo điều kiện cho Maitland-Niles thực hiện cú cứa lòng chân phải đẳng cấp đánh bại Lammes gỡ hòa 2-2 cho Everton.

Maitland-Niles trở thành người hùng của Everton - Ảnh: P.L