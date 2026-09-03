MU tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ ở tuyến giữa, chi tổng cộng 149 triệu bảng để đưa về Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba.

Tuy nhiên, những vấn đề tồn tại ở hàng phòng ngự và hàng công chưa được bộ phận chuyển nhượng giải quyết.

Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox phải hứng nhiều chỉ trích - Ảnh: SunSport

Đáng chú ý, MU không bổ sung tiền đạo mới, đồng thời cũng thất bại trong việc chiêu mộ hậu vệ trái - vị trí được xem là nhu cầu cấp thiết của đội bóng.

Điều này khiến không ít CĐV thất vọng bởi họ cho rằng, đội hình cần được tăng cường mạnh mẽ hơn để cạnh tranh, trong bối cảnh còn phải chinh chiến tại Champions League.

Theo nhiều chuyên gia, mùa này nhiều khả năng chỉ là giai đoạn MU củng cố vị thế, với mục tiêu duy trì một suất trong top 4 thay vì thực sự cạnh tranh chức vô địch.

Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell cũng có thể chia tay sân Old Trafford.

Thông tin trên khiến người hâm mộ MU tức giận. Một CĐV viết: "Tất cả chúng ta đều chung một vẻ mặt sau khi chứng kiến kỳ chuyển nhượng này. #BerradaOut. #WilcoxOut."

Một người khác gay gắt: "Tôi không còn quan tâm chuyện gì xảy ra nữa. Wilcox cần phải bị sa thải. Ngay lập tức!"

CĐV thứ ba bình luận: "Vivell chắc chắn 100% sẽ ra đi. Ông ấy không thể làm việc với những con người như vậy xung quanh mình."

Một fan khác chỉ trích chính sách chuyển nhượng của giới chủ: "Đừng để bị đánh lừa. Chi tiêu ròng chỉ 85 triệu bảng hè này nhưng họ lại muốn mọi người tin rằng năm sau sẽ chi 500 triệu bảng? Mọi thất bại đều thuộc về Ineos."