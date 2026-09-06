20h ngày 6/9, sân Hil Dickinson:

Everton bước vào cuộc tiếp đón MU trong cảnh không mấy vui vẻ sau kỳ chuyển nhượng hè. HLV David Moyes mất ngôi sao chạy cánh Iliman Ndiaye, trong khi kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Folarin Balogun bất thành.

Điều đó khiến Thierno Barry trở thành lựa chọn duy nhất cho vị trí trung phong. Dù vậy, The Toffees vẫn có khởi đầu mùa giải tương đối tích cực khi thắng Crystal Palace 2-0, vượt qua Preston 4-0 tại Cúp Liên đoàn rồi hòa 1-1 trên sân Bournemouth.

Everton có khởi đầu tốt mùa này - Ảnh: Premier League

Phong độ ấy giúp Everton có cơ sở tự tin ngày trở lại Hill Dickinson, đặc biệt bởi MU vẫn để lại dấu hỏi lớn khi thi đấu xa nhà.

Quỷ đỏ gây thất vọng trước tân binh Hull City ở vòng mở màn. Tuy nhiên, đoàn quân của Michael Carrick nhanh chóng phản ứng bằng chiến thắng tưng bừng Ipswich 5-2 trước tại Old Trafford.

Đó là trận đấu cho thấy hai bộ mặt của bầy Quỷ. Họ vẫn lộ nhiều khoảng trống dưới hàng phòng ngự và bị đối thủ vượt lên, nhưng sức mạnh tấn công giúp đội chủ sân Old Trafford xoay chuyển cục diện.

Bruno Fernandes chính là cái tên nổi bật nhất với cú hat-trick, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong lối chơi của Carrick.

Bên cạnh Bruno, Bryan Mbeumo cũng khá nguy hiểm. Tiền đạo người Cameroon ghi bàn ấn định chiến thắng trước Ipswich và liên tục đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động bằng khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm.

Sự kết nối giữa Mbeumo và Bruno vì thế có thể trở thành điểm nóng quyết định trận đấu. Ngôi sao người Bồ không chỉ trực tiếp săn bàn mà còn là nguồn cung cấp cơ hội quan trọng cho các tiền đạo phía trên.

Mùa trước, Bruno Fernandes thể hiện khả năng kiến tạo xuất sắc khi kết thúc Premier League với 20 đường chuyền thành bàn.

Bruno Fernandes sẽ nâng bước hàng công MU - Ảnh: Khelnow

Mbeumo là mẫu cầu thủ rất phù hợp để tận dụng những đường chuyền của Bruno. Tốc độ, khả năng khai thác khoảng trống cùng sự nhạy bén trong vòng cấm giúp anh mang đến nhiều phương án hơn cho hàng công áo đỏ.

Everton nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chặt chẽ, hạn chế không gian hoạt động Bruno Fernandes và cố gắng ngăn MU triển khai những pha chuyển trạng thái nhanh.

Với lợi thế sân nhà cùng khởi đầu tương đối ổn định, đoàn quân HLV David Moyes sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội khách.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Everton: Christian Norgaard chấn thương. Jack Grealish sẵn sàng ra sân.

MU: Baleba, De Ligt, Ugarte và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.