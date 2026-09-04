MU xác định kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027 là thời điểm triển khai giai đoạn thứ ba trong kế hoạch tái thiết đội hình.

Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford dự kiến chiêu mộ 4 hậu vệ mới, qua đó nâng tổng mức đầu tư cho công cuộc cải tổ lực lượng lên hơn 500 triệu bảng.

MU sẽ chi ít nhất 500 triệu bảng để giúp Carrick nâng cấp hàng thủ. Ảnh: MUCF

Theo thông tin từ The Telegraph và Manchester Evening News, ban lãnh đạo do INEOS đứng đầu muốn bổ sung 2 hậu vệ cánh và 2 trung vệ cho đội hình của Michael Carrick.

Trong số những mục tiêu của MU, mới chỉ có Lewis Hall, hậu vệ cánh trái thuộc sở hữu Newcastle, là cái tên đầu tiên lộ diện.

MU từng cố gắng hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trẻ người Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa kết thúc.

Tuy nhiên, Newcastle đã ngăn cản mọi nỗ lực của “Quỷ đỏ” sau khi đội bóng sân St James’ Park đã mất Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon.

Theo nhà báo Ben Jacobs, phía Lewis Hall đã bật đèn xanh cho khả năng chuyển đến Old Trafford vào năm 2027.

Bộ phận tuyển dụng hỗ trợ Carrick tin rằng họ có thể lặp lại công thức từng áp dụng trong thương vụ Carlos Baleba: đạt thỏa thuận miệng với cầu thủ, bất kể Hall có ký hợp đồng gia hạn với Newcastle trước đó hay không.

Điều này giúp MU chủ động hơn trong kế hoạch nhân sự, dù họ vẫn phải tiến hành đàm phán với Newcastle về mức phí chuyển nhượng.

Việc đưa về 4 hậu vệ mới đồng nghĩa MU sẽ tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng đối với lực lượng hiện tại.

Trong bối cảnh thủ môn Senne Lammens đã củng cố vị trí trong khung thành, tương lai của những Lisandro Martinez, Harry Maguire và Matthijs de Ligt đều không chắc chắn.

Kế hoạch chi 500 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027 cũng là để hoàn thành mục tiêu mà Jim Ratcliffe đề ra khi tiếp quản MU: vô địch Premier League năm 2028.