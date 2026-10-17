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Pedro Neto ghi cả 2 bàn cho Chelsea - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Mykolenko, Branthwaite; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Bàn thắng: Neto 46', 90'

17/10/2026 | 20:40

Kết thúc

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Chelsea giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: 433
Thu gọn
17/10/2026 | 20:21

90'

Bàn thắng (0-2, Pedro Neto): Sau cú đá phạt đập hàng rào của Henderson, Pedro Neto chớp thời cơ rất nhanh cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cáh biệt.

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Niềm vui vô bờ bến của Pedro Neto - Ảnh: P.L
Thu gọn
17/10/2026 | 20:17

86'

Chelsea phản công thần tốc sau khi Cole Palmer đoạt bóng. Tiếc rằng, pha kết thúc căng của Joao Pedro chưa thắng được Pickford.

Thu gọn
17/10/2026 | 20:09

75

Thủ thành Emiliano Martinez dính chấn thương nặng, buộc phải nhường chỗ cho Penders.

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Thủ thành Emiliano Martinez rời sân vì chấn thương - Ảnh: P.L
Thu gọn
17/10/2026 | 19:57

65'

Everton đang cố gắng vùng lên. Từ tình huống dàn xếp đá phạt, Branthwaite vừa lao vào đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
17/10/2026 | 19:47

55'

Pedro Neto thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Rogers đá nối khá nguy hiểm.

Thu gọn
17/10/2026 | 19:37

46'

Bàn thắng (01, Pedro Neto): Hato lao lên tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Neto bình tĩnh cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea.

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Neto dứt điểm khai thông bế tắc - Ảnh: P.L
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Thu gọn
17/10/2026 | 19:22

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: EFC
Thu gọn
17/10/2026 | 19:12

40'

Chelsea dàn xếp phạt góc khá hay, tạo điều kiện cho Caicedo volley chân phải đầu vòng cấm dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
17/10/2026 | 19:09

37'

Sau đường chuyền vào của Mykolenko, Barry đỡ được trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm, bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
17/10/2026 | 19:06

33'

Trận đầu trở nên căng thẳng với những pha vào bóng quyết liệt. Tarkowski và Rogers vừa phải nhận thẻ vàng vì không giữ được bình tĩnh.

Thu gọn
17/10/2026 | 18:59

27'

Barry có cơ hội tuyệt vời mở tỷ số cho Everton nhưng cú đánh đầu cận thành đi đúng vào vị trí Emi Martinez chọn sẵn.

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Pha không chiến của Barry - Ảnh: P.L
Thu gọn
17/10/2026 | 18:58

25'

Rohl thử tài thủ thành Emilian Martinez với pha nã pháo tầm xa chưa đủ độ khó.

Thu gọn
17/10/2026 | 18:53

21'

Neto xử lý hay sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Jordan Henderson dứt điểm tuyến hai khá nguy hiểm.

Thu gọn
17/10/2026 | 18:47

12'

Everton đang nhường thế chủ động cho Chelsea nhưng đội khách cũng không thể uy hiếp cầu môn Pickford dễ dàng.

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Những phút đầu diễn ra cân bằng - Ảnh: Premier League
Thu gọn
17/10/2026 | 18:37

5'

Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao và thế trận tương đối cân bằng.

Thu gọn
17/10/2026 | 18:28

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
17/10/2026 | 17:30

17h30

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Đội hình ra sân Everton vs Chelsea 
Thu gọn
16/10/2026 | 17:42

16h30

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Dàn sao Chelsea trên sân tập - Ảnh: CFC
Thu gọn
16/10/2026 | 17:42

16h

Thông tin lực lượng

Everton: Tyrique George và Mykolenko chấn thương.

Chelsea: Reece James, James Gittens và Emmanuel Emegha vắng mặt vì chấn thương.

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Chelsea sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod
Thu gọn