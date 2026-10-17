Đội hình ra sân
Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Mykolenko, Branthwaite; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.
Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.
Bàn thắng: Neto 46', 90'
Kết thúc
90'
Bàn thắng (0-2, Pedro Neto): Sau cú đá phạt đập hàng rào của Henderson, Pedro Neto chớp thời cơ rất nhanh cứa lòng hiểm hóc nhân đôi cáh biệt.
86'
Chelsea phản công thần tốc sau khi Cole Palmer đoạt bóng. Tiếc rằng, pha kết thúc căng của Joao Pedro chưa thắng được Pickford.
75
Thủ thành Emiliano Martinez dính chấn thương nặng, buộc phải nhường chỗ cho Penders.
65'
Everton đang cố gắng vùng lên. Từ tình huống dàn xếp đá phạt, Branthwaite vừa lao vào đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.
55'
Pedro Neto thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Rogers đá nối khá nguy hiểm.
46'
Bàn thắng (01, Pedro Neto): Hato lao lên tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Neto bình tĩnh cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số cho Chelsea.
Kết thúc hiệp 1
40'
Chelsea dàn xếp phạt góc khá hay, tạo điều kiện cho Caicedo volley chân phải đầu vòng cấm dội cột dọc bật ra.
37'
Sau đường chuyền vào của Mykolenko, Barry đỡ được trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm, bóng đi hơi nhẹ.
33'
Trận đầu trở nên căng thẳng với những pha vào bóng quyết liệt. Tarkowski và Rogers vừa phải nhận thẻ vàng vì không giữ được bình tĩnh.
27'
Barry có cơ hội tuyệt vời mở tỷ số cho Everton nhưng cú đánh đầu cận thành đi đúng vào vị trí Emi Martinez chọn sẵn.
25'
Rohl thử tài thủ thành Emilian Martinez với pha nã pháo tầm xa chưa đủ độ khó.
21'
Neto xử lý hay sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Jordan Henderson dứt điểm tuyến hai khá nguy hiểm.
12'
Everton đang nhường thế chủ động cho Chelsea nhưng đội khách cũng không thể uy hiếp cầu môn Pickford dễ dàng.
5'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao và thế trận tương đối cân bằng.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
16h30
16h
Thông tin lực lượng
Everton: Tyrique George và Mykolenko chấn thương.
Chelsea: Reece James, James Gittens và Emmanuel Emegha vắng mặt vì chấn thương.