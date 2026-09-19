Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
|
19/09 02:00
|Brentford vs Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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19/09 02:00
|Espanyol vs Elche
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On Sports, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monza vs Sassuolo
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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19/09 01:30
|Bayern Munich vs Union Berlin
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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19/09 01:45
|Monaco vs Lens
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ON Football / VTVcab ON
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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19/09 06:30
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New York City vs New York Red Bulls
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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18/09 13:30
|U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam
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VTV6
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18/09 17:00
|U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan
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18/09 17:30
|U23 Saudi Arabia 0-2 U23 Qatar
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