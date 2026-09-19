Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

19/09  02:00

 Brentford vs Chelsea

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

19/09  02:00

 Espanyol vs Elche

On Sports, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monza vs Sassuolo

ON Football / VTVcab ON

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

19/09  01:30

 Bayern Munich vs Union Berlin

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

19/09  01:45

 Monaco vs Lens

ON Football / VTVcab ON

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

19/09  06:30

New York City vs New York Red Bulls

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

18/09  13:30

 U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam

VTV6

18/09  17:00

 U23 Kuwait 0-2 U23 Uzbekistan

18/09  17:30

 U23 Saudi Arabia 0-2 U23 Qatar