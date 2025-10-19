Macedo vừa vào sân có pha phạm lỗi với Saka trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài hủy penalty vì cho rằng cầu thủ Fulham chạm bóng trước.