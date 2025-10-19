G3j8lyuXgAANZKF.jpg
Trossard tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: AFC Pics

Đội hình ra sân

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon, Berge, Cairney, Wilson, King, Iwobi, Jimenez.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

Bàn thắng: Trossard 58'

Kết quả
Vòng 8
18/10/2025 18:30:00 Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea
18/10/2025 21:00:00 Sunderland 2 - 0 Wolves
18/10/2025 21:00:00 Manchester City 2 - 0 Everton
18/10/2025 21:00:00 Brighton 2 - 1 Newcastle
18/10/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Leeds
18/10/2025 21:00:00 Crystal Palace 3 - 3 Bournemouth
18/10/2025 23:30:00 Fulham 0 - 1 Arsenal
19/10/2025 | 01:43

Kết thúc

G3kBWmRXcAAp_W3.jpeg
Arsenal giành 3 điểm xứng đáng - Ảnh: P.L
19/10/2025 | 01:25

90'

Hiệp hai có 9 phút bù giờ.

19/10/2025 | 01:18

83'

Cầu thủ Arsenal dứt điểm, bóng bật tay Bassey trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Pháo thủ.

19/10/2025 | 01:12

79'

Gyokeres xâm nhập vòng cấm đè mặt hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại vọt xà ngang.

19/10/2025 | 00:59

65'

Macedo vừa vào sân có pha phạm lỗi với Saka trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài hủy penalty vì cho rằng cầu thủ Fulham chạm bóng trước.

19/10/2025 | 00:52

58'

Bàn thắng (0-1, Trossard): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Gabriel bật cao đánh đầu kiến tạo cho Trossard kết thúc cận thành mở tỷ số cho Arsenal.

G3j8lyqWsAAlv2x.jpg
G3j8lynXwAEcrmF.jpg
Trossard ăn mừng cùng các đồng đội - Ảnh: AFC Pics
19/10/2025 | 00:47

54'

Iwwobi tạt vào cho Harry Wilson bắt volley vọt xà ngang. Fulham đang tổ chức được một vài tình huống phản công tương đối lợi hại.

19/10/2025 | 00:44

49'

Bukayo Saka vừa thực hiện pha đột phá ấn tượng từ cánh trái vào khu cấm địa Fulham, gây ra sự lộn xộn cho hàng thủ đối phương.

19/10/2025 | 00:23

Kết thúc hiệp 1

G3jyeihWsAASav7.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
19/10/2025 | 00:18

45'

Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.

19/10/2025 | 00:13

43'

Trung vệ Andersen dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Diop.

19/10/2025 | 00:07

36'

Saka tỉa khe thông minh cho Gyokeres lẻn xuống dứt điểm sấm sét ở góc hẹp, buộc Leno phải đổ người cứu thua.

19/10/2025 | 00:03

32'

Trận đấu đang trôi qua chậm rãi khi mà Arsenal chưa tìm được cách xuyên phá hệ thống phòng ngự dày đặc mà Fulham giăng ra.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 18T165016Z_1285331432_UP1ELAI1ARQPM_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL ARS.jpg
Fulham đang phòng ngự kín kẽ - Ảnh: P.L
19/10/2025 | 00:01

26'

Nhận bóng từ Iwobi, Harry Wilson nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.

18/10/2025 | 23:46

15'

Trossard chuyền bóng để Calafiori xâm nhập vòng cấm bắt volley chân trái tung lưới Fulham. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì hậu vệ người Italia đã rơi vào thế việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 10 18T165016Z_1285331432_UP1ELAI1ARQPM_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL ARS (1).jpg
Vẻ tiếc nuối của Calafiori - Ảnh: Premier League
18/10/2025 | 23:44

11'

Fulham có cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Raul Jimenez lẻn xuống quăng chân sút chéo góc, buộc David Raya phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

18/10/2025 | 23:35

4'

Arsenal đang tích cực pressing tầm cao đoạt bóng. Điều đó khiến Fulham khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

18/10/2025 | 23:34

23h30

Trận đấu bắt đầu.

18/10/2025 | 22:38

22h30

G3jP6NYW8AE2rrs.jpeg
Đội hình ra sân Fulham - Ảnh: FFC
G3jTklwXIAIwF7S.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
18/10/2025 | 12:19

21h30

G3ebTIpX0AU4UTt.jpeg
G3ebTIjX0AEz97k.jpeg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận
18/10/2025 | 12:18

21h

Thông tin lực lượng

Fulham: Sasa Lukic, Rodrigo Muniz và Tete chấn thương. Smith-Rowe, Iwobi và Leno có thể thi đấu.

Arsenal: Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Ben White vắng mặt vì chấn thương.

4817d29d 9070 4c42 a4da 7786db15e9f5_hero block 34 en.jpg
Arsenal quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Tod
