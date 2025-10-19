Đội hình ra sân
Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon, Berge, Cairney, Wilson, King, Iwobi, Jimenez.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.
Bàn thắng: Trossard 58'
|Kết quả
|Vòng 8
|18/10/2025 18:30:00
|Nottingham Forest 0 - 3 Chelsea
|18/10/2025 21:00:00
|Sunderland 2 - 0 Wolves
|18/10/2025 21:00:00
|Manchester City 2 - 0 Everton
|18/10/2025 21:00:00
|Brighton 2 - 1 Newcastle
|18/10/2025 21:00:00
|Burnley 2 - 0 Leeds
|18/10/2025 21:00:00
|Crystal Palace 3 - 3 Bournemouth
|18/10/2025 23:30:00
|Fulham 0 - 1 Arsenal
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
83'
Cầu thủ Arsenal dứt điểm, bóng bật tay Bassey trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Pháo thủ.
79'
Gyokeres xâm nhập vòng cấm đè mặt hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại vọt xà ngang.
65'
Macedo vừa vào sân có pha phạm lỗi với Saka trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài hủy penalty vì cho rằng cầu thủ Fulham chạm bóng trước.
58'
Bàn thắng (0-1, Trossard): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Gabriel bật cao đánh đầu kiến tạo cho Trossard kết thúc cận thành mở tỷ số cho Arsenal.
54'
Iwwobi tạt vào cho Harry Wilson bắt volley vọt xà ngang. Fulham đang tổ chức được một vài tình huống phản công tương đối lợi hại.
49'
Bukayo Saka vừa thực hiện pha đột phá ấn tượng từ cánh trái vào khu cấm địa Fulham, gây ra sự lộn xộn cho hàng thủ đối phương.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có đến 6 phút bù giờ.
43'
Trung vệ Andersen dính chấn thương, rời sân sớm nhường chỗ cho Diop.
36'
Saka tỉa khe thông minh cho Gyokeres lẻn xuống dứt điểm sấm sét ở góc hẹp, buộc Leno phải đổ người cứu thua.
32'
Trận đấu đang trôi qua chậm rãi khi mà Arsenal chưa tìm được cách xuyên phá hệ thống phòng ngự dày đặc mà Fulham giăng ra.
26'
Nhận bóng từ Iwobi, Harry Wilson nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.
15'
Trossard chuyền bóng để Calafiori xâm nhập vòng cấm bắt volley chân trái tung lưới Fulham. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì hậu vệ người Italia đã rơi vào thế việt vị.
11'
Fulham có cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Raul Jimenez lẻn xuống quăng chân sút chéo góc, buộc David Raya phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
4'
Arsenal đang tích cực pressing tầm cao đoạt bóng. Điều đó khiến Fulham khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Fulham: Sasa Lukic, Rodrigo Muniz và Tete chấn thương. Smith-Rowe, Iwobi và Leno có thể thi đấu.
Arsenal: Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Ben White vắng mặt vì chấn thương.