23h30 ngày 18/10, sân Craven Cottage:

Xóa bỏ lời nguyền trong 3 trận gần nhất, Arsenal đã vượt ải thành công ở St James' Park, trả thù Olympiakos - đối thủ khó chịu đến từ Hy Lạp và tránh được thất bại trước West Ham.

Nhân lúc Liverpool sảy chân, đoàn quân HLV Mikel Arteta leo lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh - vị trí xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các Pháo thủ kể từ đầu mùa.

Arsenal đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Sky Sports

Chỉ kém Man City số bàn thắng và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Premier League, Arsenal còn cho thấy chiều sâu đội hình ấn tượng, trong bối cảnh nhiều trụ cột dính chấn thương.

Làm khách tại Craven Cottgae hôm nay (23h30 ngày 18/10), thầy trò Arteta tràn đầy tự tin bởi họ duy nhất một lần bại trận trong 18 cuộc đối đầu gần nhất với các đội bóng cùng thành phố London.

Thủ quân Martin Odegaard sẽ vắng mặt dài ngày vì chấn thương, nhưng fan The Gunners không quá lo bởi Eze đang từng bước hòa nhập trong vai trò hộ công.

Tuy nhiên, đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh cũng cần cảnh giác một gương mặt quen thuộc bên kia chiến tuyến - Alex Iwobi. Cựu tiền đạo Arsenal tung 8 đường chuyền phá vỡ hàng thủ đối phương mùa này, thông số chỉ kém Bruno Fernandes.

Ngôi sao người Nigeria đang đảm nhiệm vai trò linh hoạt hơn trên hàng công Fulham, do chấn thương của hai tiền đạo cắm Rodrigo Muniz và Raúl Jiménez.

Arsenal tự tin trước chuyến làm khách Fulham - Ảnh: Khelnow

Phong độ Fulham thời gian qua khá tệ. Họ vừa thua hai trận liền tại Premier League trước Aston Villa và Bournemouth. Chạm trán Pháo thủ lúc này là thử thách thực sự với đoàn quân HLV Marco Silva.

Trong hoàn cảnh khó khăn, chiến lược gia Bồ Đào Nha có thể sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, đá phòng ngự phản công ngay trên sân nhà hòng kiếm ít nhất 1 điểm.

Mặc dù vậy, Arsenal không thiếu phương án phá vỡ khối bê tông, đặc biệt là đòn đánh lợi hại trong các tình huống cố định.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Fulham: Sasa Lukic, Rodrigo Muniz và Tete chấn thương. Smith-Rowe, Iwobi và Leno có thể thi đấu.

Arsenal: Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke và Ben White vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Fulham: Leno; Diop, Bassey, Andersen; Castagne, Berge, Cairney, Sessegnon; Wilson, Iwobi; King.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.