Sau khi rước về hàng loạt tân binh chất lượng hồi hè để tăng sức mạnh chiều sâu đội hình, lãnh đạo Pháo thủ bắt đầu lên kế hoạch giữ chân trụ cột bằng những bản hợp đồng dài hạn.

Mới nhất, William Saliba đập tan tin đồn chuyển sang Real Madrid, đặt bút ký vào giao kèo mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Emirates.

David Raya là chốt chặn đáng tin cậy - Ảnh: The Independent

Nguồn tin từ BBC cho biết thêm, sau Saliba sẽ đến lượt David Raya được tăng lương vì những đóng góp thiết thực cho Arsenal.

Hiện thủ môn người Tây Ban Nha nhận thù lao 100.000 bảng/tuần. Trong công bố tới đây, mức lương của David Raya có thể tăng lên 150.000 bảng/tuần.

Thủ môn 30 tuổi chuyển đến từ Brentford năm 2023 và nhanh chóng khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ The Gunners.

Đến nay, David Raya đã giữ sạch lưới 45 trận sau 105 lần ra cho Arsenal. Anh được HLV Arteta tán dương là "thủ môn tấn công xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh".

Ngoài phản xạ tốt, David Raya còn sở hữu kỹ năm chơi chân ấn tượng. Hai năm liên tiếp, anh nhận danh hiệu Găng tay vàng Premier League.

Mặc dù Raya được tăng lương đáng kể, nhưng thời hạn hợp đồng của anh sẽ không thay đổi (đến 2028), do thỏa thuận được cải thiện.