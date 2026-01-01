Bàn thắng (1-0, Harry Wilson): Đón đường chuyền nhanh của đồng đội, Harry Wilson lẻn xuống tung cú đá quyết đoán bằng chân trái tung lưới Alisson.

Dù trọng tài biên phất cờ nhưng VAR sau đó xác nhận, Wilson không việt vị nên bàn thắng được công nhận.

Pha ghi bàn đẳng cấp của Fulham - Ảnh: Premier League