Đội hình ra sân
Fulham (4-2-3-1): Leno, Diop, Cuenca, Andersen, Castagne, Lukic, Cairney, Robinson, Smith Rowe, Wilson, Jimenez.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo.
Bàn thắng: Wilson 17', Reed 90'+7 - Writz 57', Gakpo 90'+4
Kết thúc
90'+7
Bàn thắng (2-2, Harrison Reed): Nhận bóng trống trải ngoài tuyến hai, Harrison Reed nã rocket sấm sét đưa bóng bay liệng vào góc lưới cao, không cho Alisson cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 2-2.
90'+4
Bàn thắng (1-2, Cody Gakpo): Sau quả tạt của Frimpong bên cánh phải. Hậu vệ Fulham phá hụt bóng và Gakpo chớp thời cơ đá nối cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
86'
Chiesa được tung vào sân với hy vọng mang đến bàn thắng thứ 2 cho Liverpool.
77'
Sau tình huống lao ra của Alisson, Wilson có cơ hội lốp bóng dội xà ngang bật ra. Van Dijk lập tức phá giải nguy cho đội khách.
71'
Harry Wilson có cơ hội nã pháo tầm xa, bóng chạm bóng áo đỏ bay vọt xà.
63'
Cody Gakpo quăng chân ngoài tuyến hai đưa bóng bay sạt cột dọc.
57'
Bàn thắng (1-1, Florian Writz): Bradley kiến tạo để Florian Writz xâm nhập vòng cấm dứt điểm tinh tế tung lưới Fulham.
Một lần nữa trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, VAR xác định đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của các cầu thủ Liverpool.
53'
Liverpool đang tràn lên tấn công mạnh mẽ với khát vọng tìm bàn gỡ hòa. Mac Allister vừa có pha đánh đầu dội xà ngang từ quả phạt góc bên cánh phải.
47'
Cody Gakpo volley cận thành tung lưới Bernd Leno nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị.
Kết thúc hiệp 1
41'
Liverpool đang tấn công khá bế tắc. Bóng thường xuyên dồn sang hai biên nhưng những đường chuyền vào chưa gây nguy hiểm.
32'
Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Gakpo đánh đầu dội cột dọc bật ra.
26'
Sau khi có bàn dẫn trước, Fulham thi đấu đầy hứng khởi, pressing liên tục khiến Liverpool lúng túng.
17'
Bàn thắng (1-0, Harry Wilson): Đón đường chuyền nhanh của đồng đội, Harry Wilson lẻn xuống tung cú đá quyết đoán bằng chân trái tung lưới Alisson.
Dù trọng tài biên phất cờ nhưng VAR sau đó xác nhận, Wilson không việt vị nên bàn thắng được công nhận.
11'
Cody Gakpo phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá chéo góc lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
5'
Liverpool áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Hết Gakpo lại đến Writz dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng chưa thành công.
22h15
Trận đấu bắt đầu.
22h
Vì sự cố y tế khẩn cấp trên sân Craven Cottage, trận đấu giữa Fulham vs Liverpool lùi xuống 15 phút so với kế hoạch ban đầu.
21h
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Fulham: Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze dự AFCON. Tete và Muniz chấn thương.
Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Stefan Bajcetic chấn thương. Salah dự AFCON.