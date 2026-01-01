G91d0zxWgAEFVat.jpg
Những bàn thắng liên tiếp phút bù giờ - Ảnh: BBC

Đội hình ra sân

Fulham (4-2-3-1): Leno, Diop, Cuenca, Andersen, Castagne, Lukic, Cairney, Robinson, Smith Rowe, Wilson, Jimenez.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo.

Bàn thắng: Wilson 17', Reed 90'+7 - Writz 57', Gakpo 90'+4

05/01/2026 | 00:25

Kết thúc

G91c8wbX0AASx15.jpg
Trận cầu hấp dẫn kết thúc với tỷ số 2-2 - Ảnh: P.L
05/01/2026 | 00:21

90'+7

Bàn thắng (2-2, Harrison Reed): Nhận bóng trống trải ngoài tuyến hai, Harrison Reed nã rocket sấm sét đưa bóng bay liệng vào góc lưới cao, không cho Alisson cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 2-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T171312Z_507172812_UP1EM141BTZ0P_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL LIV (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T171312Z_507172812_UP1EM141BTZ0P_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL LIV.jpg
Reed gỡ hòa 2-2 siêu kịch tính - Ảnh: P.L
05/01/2026 | 00:08

90'+4

Bàn thắng (1-2, Cody Gakpo): Sau quả tạt của Frimpong bên cánh phải. Hậu vệ Fulham phá hụt bóng và Gakpo chớp thời cơ đá nối cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T171312Z_507172812_UP1EM141BTZ0P_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL LIV (1).jpg
Gakpo ăn mừng đầy phấn khích - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 23:59

86'

Chiesa được tung vào sân với hy vọng mang đến bàn thắng thứ 2 cho Liverpool.

04/01/2026 | 23:51

77'

Sau tình huống lao ra của Alisson, Wilson có cơ hội lốp bóng dội xà ngang bật ra. Van Dijk lập tức phá giải nguy cho đội khách.

04/01/2026 | 23:45

71'

Harry Wilson có cơ hội nã pháo tầm xa, bóng chạm bóng áo đỏ bay vọt xà.

04/01/2026 | 23:36

63'

Cody Gakpo quăng chân ngoài tuyến hai đưa bóng bay sạt cột dọc.

04/01/2026 | 23:35

57'

Bàn thắng (1-1, Florian Writz): Bradley kiến tạo để Florian Writz xâm nhập vòng cấm dứt điểm tinh tế tung lưới Fulham.

Một lần nữa trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, VAR xác định đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của các cầu thủ Liverpool. 

resources_premierleague_pulselive_com 2254620043.jpg
Writz gỡ hòa cho Liverpool - Ảnh: P.L
611579975_1199858965660857_167870978771699504_n.jpg
04/01/2026 | 23:26

53'

Liverpool đang tràn lên tấn công mạnh mẽ với khát vọng tìm bàn gỡ hòa. Mac Allister vừa có pha đánh đầu dội xà ngang từ quả phạt góc bên cánh phải.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T155735Z_1920006781_UP1EM1418BYSH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL LIV.jpg
Liverpool đang thi đấu bế tắc - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 23:21

47'

Cody Gakpo volley cận thành tung lưới Bernd Leno nhưng trọng tài biên phất cờ báo việt vị.

04/01/2026 | 23:05

Kết thúc hiệp 1

G91MbryWIAEBikM.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Fulham - Ảnh: FFC
04/01/2026 | 22:56

41'

Liverpool đang tấn công khá bế tắc. Bóng thường xuyên dồn sang hai biên nhưng những đường chuyền vào chưa gây nguy hiểm.

04/01/2026 | 22:48

32'

Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Gakpo đánh đầu dội cột dọc bật ra. 

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T155735Z_1920006781_UP1EM1418BYSH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND FUL LIV (1).jpg
04/01/2026 | 22:41

26'

Sau khi có bàn dẫn trước, Fulham thi đấu đầy hứng khởi, pressing liên tục khiến Liverpool lúng túng.

04/01/2026 | 22:34

17'

Bàn thắng (1-0, Harry Wilson): Đón đường chuyền nhanh của đồng đội, Harry Wilson lẻn xuống tung cú đá quyết đoán bằng chân trái tung lưới Alisson.

Dù trọng tài biên phất cờ nhưng VAR sau đó xác nhận, Wilson không việt vị nên bàn thắng được công nhận.

G91Grk6WIAAbas .jpg
Pha ghi bàn đẳng cấp của Fulham - Ảnh: Premier League
G91H3vnWAAAaJTi.jpg
Wilson không rơi vào thế việt vị - Ảnh: ESPN
04/01/2026 | 22:26

11'

Cody Gakpo phá bẫy việt vị băng xuống bên cánh trái. Tiếc rằng, cú đá chéo góc lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

04/01/2026 | 22:20

5'

Liverpool áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Hết Gakpo lại đến Writz dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng chưa thành công.

04/01/2026 | 22:16

22h15

Trận đấu bắt đầu.

04/01/2026 | 22:07

22h

Vì sự cố y tế khẩn cấp trên sân Craven Cottage, trận đấu giữa Fulham vs Liverpool lùi xuống 15 phút so với kế hoạch ban đầu.

04/01/2026 | 21:33

21h

G90q_waWMAAmuF7.jpg
Đội hình ra sân Fulham
G90rto3XUAE98Lw.jpg
Đội hình ra sân Liverpool
04/01/2026 | 12:46

20h30

G9mjd4mW4AErbAK.jpg
Liverpool vừa bị Leeds níu chân - Ảnh: LFC
04/01/2026 | 12:46

20h

Thông tin lực lượng

Fulham: Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze dự AFCON. Tete và Muniz chấn thương.

Liverpool: Alexander Isak, Joe Gomez, Stefan Bajcetic chấn thương. Salah dự AFCON.

fdddf19a 1913 4c77 8adc 813aba8a0330_hero block 34 en.jpg
Liverpool sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod
