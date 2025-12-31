Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 20
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
03/01/2026 19:30:00 Aston Villa - Nottingham Forest
03/01/2026 22:00:00 Brighton - Burnley
03/01/2026 22:00:00 Wolves - West Ham
04/01/2026 00:30:00 Bournemouth - Arsenal
04/01/2026 19:30:00 Leeds - Manchester United
04/01/2026 22:00:00 Newcastle - Crystal Palace
04/01/2026 22:00:00 Tottenham - Sunderland
04/01/2026 22:00:00 Everton - Brentford
04/01/2026 22:00:00 Fulham - Liverpool
05/01/2026 00:30:00 Manchester City - Chelsea