Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 20
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|03/01/2026 19:30:00
|Aston Villa - Nottingham Forest
|03/01/2026 22:00:00
|Brighton - Burnley
|03/01/2026 22:00:00
|Wolves - West Ham
|04/01/2026 00:30:00
|Bournemouth - Arsenal
|04/01/2026 19:30:00
|Leeds - Manchester United
|04/01/2026 22:00:00
|Newcastle - Crystal Palace
|04/01/2026 22:00:00
|Tottenham - Sunderland
|04/01/2026 22:00:00
|Everton - Brentford
|04/01/2026 22:00:00
|Fulham - Liverpool
|05/01/2026 00:30:00
|Manchester City - Chelsea
