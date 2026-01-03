Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 STT Đội Trận T H B HS Điểm 1 Arsenal 19 14 3 2 25 45 2 Manchester City 19 13 2 4 26 41 3 Aston Villa 19 12 3 4 7 39 4 Liverpool 19 10 3 6 4 33 5 Chelsea 19 8 6 5 11 30 6 Manchester United 19 8 6 5 4 30 7 Sunderland 19 7 8 4 2 29 8 Everton 19 8 4 7 0 28 9 Brentford 19 8 3 8 2 27 10 Crystal Palace 19 7 6 6 1 27 11 Fulham 19 8 3 8 -1 27 12 Tottenham 19 7 5 7 4 26 13 Newcastle 19 7 5 7 2 26 14 Brighton 19 6 7 6 1 25 15 Bournemouth 19 5 8 6 -6 23 16 Leeds 19 5 6 8 -7 21 17 Nottingham Forest 19 5 3 11 -12 18 18 West Ham 19 3 5 11 -17 14 19 Burnley 19 3 3 13 -17 12 20 Wolves 19 0 3 16 -29 3
- Xuống hạng
