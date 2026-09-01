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Cunha giải cứu MU - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha, Rashford.

Bàn thắng: Lisandro Martinez 63' (phản lưới) - Cunha 89'

Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh
Vòng 5
19/09/2026 02:00:00 Brentford 3 - 0 Chelsea
19/09/2026 18:30:00 Tottenham 2 - 3 Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Hull City
19/09/2026 21:00:00 Brighton 3 - 0 Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton 1 - 0 Ipswich
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest 0 - 1 Coventry
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth 0 - 1 Liverpool
20/09/2026 20:00:00 Leeds 0 - 0 Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City 5 - 3 Sunderland
20/09/2026 22:30:00 Fulham 1 - 1 Manchester United
21/09/2026 | 00:35

Kết thúc

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MU giật lại 1 điểm từ tay Fulham - Ảnh: 433
Thu gọn
21/09/2026 | 00:15

89'

Bàn thắng (1-1, Matheus Cunha): Từ ngoài tuyến hai, Cunha tung cú sút căng, bóng khẽ chạm chân Larsson đổi hướng bay vào lưới. Bàn gỡ hòa có phần may mắn của MU.

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Cunha lên tiếng đúng lúc
Thu gọn
21/09/2026 | 00:10

85'

Mason Mount và Dorgu tiếp tục được đưa vào sân. MU vẫn đang thi đấu bế tắc.

Thu gọn
21/09/2026 | 00:02

77'

HLV Carrick rút Rashford ra và tung Zirkzee vào sân.

Thu gọn
21/09/2026 | 00:00

74'

Cunha thử vận may với cú sút chìm ngoài vòng cấm, nhưng Leno hóa giải thành công.

Thu gọn
20/09/2026 | 23:53

67'

Sau pha dàn xếp phạt góc, Rashford mồi bóng để Mbeumo cứa lòng chân trái nhưng Leno vẫn bay người cứu thua ngoạn mục.

Thu gọn
20/09/2026 | 23:49

63'

Bàn thắng (1-0, Lisandro Martinez phản lưới): Bassey cướp được bóng rồi lao lên dũng mãnh dứt điểm chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Lisandro Martinez lóng ngóng đốt lưới nhà trong nỗ lực truy cản.

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Lisandro lúng túng phản lưới nhà - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 23:38

52'

Hiệp hai diễn ra với tốc độ giảm đi so với 45 phút đầu. MU vẫn chủ yếu tấn công ở biên trái nhờ sự năng động của Rashford.

Thu gọn
20/09/2026 | 23:18

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FFC
Thu gọn
20/09/2026 | 23:09

39'

MU dàn xếp tấn công hay theo tuyến nghiêng. Tiếc rằng, quả đặt lòng của Rashford lại quá "hiền".

Thu gọn
20/09/2026 | 23:02

32'

Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Ngay sau cút sút tìm đến cột dọc khung thành Fulham của Cunha, đội chủ nhà đáp trả với pha kết thúc chéo góc của King bị Lammens cản phá bằng chân.

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Josh King liên tục đe dọa cầu môn MU - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 22:59

29'

Fulham đang khai thác những điểm yếu dưới hàng thủ MU. Sander Berge quăng chân đá chìm ngoài vòng cấm, buộc Lammens phải đổ người cứu thua.

Thu gọn
20/09/2026 | 22:58

27'

Fulham đáp trả với đường chuyền từ cánh trái của Iwobi vào cho King đá nối cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
20/09/2026 | 22:55

25'

Cunha nỗ lực cướp bóng sat đường biên ngang rồi trả ngược cho Bruno Fernandes đá nối ngay dột cột dọc bật ra.

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Cú đá đưa bóng tìm đến đúng cột dọc của Bruno Fernandes - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2026 | 22:50

21'

Mbeumo thoát đi bên góc phải rồi tạt vào trong cho Rashford đánh đầu quá thiếu chính xác.

Thu gọn
20/09/2026 | 22:48

17'

Fulham vừa có màn thoát pressing khá hay. Cơ hội đến với Gonzalo Garcia nhưng cú sút lại không trúng tâm bóng.

Thu gọn
20/09/2026 | 22:40

10'

Lisandro Martinez bất ngờ vuốt chân trái ngoài vòng cấm, bóng bay vào góc xa nhưng thủ thành Leno vẫn cứu thua xuất sắc.

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Pha buốt bóng suýt thành bàn của Lisandro Martinez - Ảnh: Premier League
Thu gọn
20/09/2026 | 22:38

5'

Những phút đầu diễn ra sôi nổi khi hai đội sẵn lao lên chơi ăn miếng trả miếng.

Thu gọn
20/09/2026 | 22:38

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/09/2026 | 21:48

21h30

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Đội hình ra sân Fulham vs MU
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50

20h30

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Cầu thủ Fulham sẵn sàng nghênh đón MU - Ảnh: FFC
Thu gọn
19/09/2026 | 23:50

20h

Thông tin lực lượng

Fulham: Tete và Tom Cairney chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Luke Shaw và Carlos Baleba vắng mặt vì chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: NYT
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