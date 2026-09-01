Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Ngay sau cút sút tìm đến cột dọc khung thành Fulham của Cunha, đội chủ nhà đáp trả với pha kết thúc chéo góc của King bị Lammens cản phá bằng chân.

Josh King liên tục đe dọa cầu môn MU - Ảnh: P.L