Đội hình ra sân
Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha, Rashford.
Bàn thắng: Lisandro Martinez 63' (phản lưới) - Cunha 89'
|Kết quả vòng 5 Ngoại hạng Anh
|Vòng 5
|19/09/2026 02:00:00
|Brentford 3 - 0 Chelsea
|19/09/2026 18:30:00
|Tottenham 2 - 3 Aston Villa
|19/09/2026 21:00:00
|Newcastle 2 - 1 Hull City
|19/09/2026 21:00:00
|Brighton 3 - 0 Arsenal
|19/09/2026 21:00:00
|Everton 1 - 0 Ipswich
|19/09/2026 23:30:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Coventry
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth 0 - 1 Liverpool
|20/09/2026 20:00:00
|Leeds 0 - 0 Crystal Palace
|20/09/2026 20:00:00
|Manchester City 5 - 3 Sunderland
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham 1 - 1 Manchester United
Kết thúc
89'
Bàn thắng (1-1, Matheus Cunha): Từ ngoài tuyến hai, Cunha tung cú sút căng, bóng khẽ chạm chân Larsson đổi hướng bay vào lưới. Bàn gỡ hòa có phần may mắn của MU.
85'
Mason Mount và Dorgu tiếp tục được đưa vào sân. MU vẫn đang thi đấu bế tắc.
77'
HLV Carrick rút Rashford ra và tung Zirkzee vào sân.
74'
Cunha thử vận may với cú sút chìm ngoài vòng cấm, nhưng Leno hóa giải thành công.
67'
Sau pha dàn xếp phạt góc, Rashford mồi bóng để Mbeumo cứa lòng chân trái nhưng Leno vẫn bay người cứu thua ngoạn mục.
63'
Bàn thắng (1-0, Lisandro Martinez phản lưới): Bassey cướp được bóng rồi lao lên dũng mãnh dứt điểm chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Lisandro Martinez lóng ngóng đốt lưới nhà trong nỗ lực truy cản.
52'
Hiệp hai diễn ra với tốc độ giảm đi so với 45 phút đầu. MU vẫn chủ yếu tấn công ở biên trái nhờ sự năng động của Rashford.
Kết thúc hiệp 1
39'
MU dàn xếp tấn công hay theo tuyến nghiêng. Tiếc rằng, quả đặt lòng của Rashford lại quá "hiền".
32'
Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Ngay sau cút sút tìm đến cột dọc khung thành Fulham của Cunha, đội chủ nhà đáp trả với pha kết thúc chéo góc của King bị Lammens cản phá bằng chân.
29'
Fulham đang khai thác những điểm yếu dưới hàng thủ MU. Sander Berge quăng chân đá chìm ngoài vòng cấm, buộc Lammens phải đổ người cứu thua.
27'
Fulham đáp trả với đường chuyền từ cánh trái của Iwobi vào cho King đá nối cực kỳ nguy hiểm.
25'
Cunha nỗ lực cướp bóng sat đường biên ngang rồi trả ngược cho Bruno Fernandes đá nối ngay dột cột dọc bật ra.
21'
Mbeumo thoát đi bên góc phải rồi tạt vào trong cho Rashford đánh đầu quá thiếu chính xác.
17'
Fulham vừa có màn thoát pressing khá hay. Cơ hội đến với Gonzalo Garcia nhưng cú sút lại không trúng tâm bóng.
10'
Lisandro Martinez bất ngờ vuốt chân trái ngoài vòng cấm, bóng bay vào góc xa nhưng thủ thành Leno vẫn cứu thua xuất sắc.
5'
Những phút đầu diễn ra sôi nổi khi hai đội sẵn lao lên chơi ăn miếng trả miếng.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Fulham: Tete và Tom Cairney chấn thương.
MU: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Luke Shaw và Carlos Baleba vắng mặt vì chấn thương.