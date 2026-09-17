Antonio Conte đang nổi lên như phương án hàng đầu của MU trong trường hợp đội bóng quyết định chia tay Michael Carrick. Khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2026/27 khiến cựu tiền vệ người Anh chịu sức ép rất lớn.

Theo Corriere della Sera và Corriere dello Sport, MU vẫn chưa có kế hoạch thay Carrick ngay lập tức. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tại Old Trafford đã chuẩn bị phương án dự phòng và Conte là cái tên được ưu tiên nếu thành tích không sớm cải thiện.

Conte được cho là có khả năng dẫn MU. Ảnh: SSCN

Carrick trở lại dẫn dắt MU vào tháng 1/2026, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Ông tạo ra bước ngoặt đáng kể, đưa “Quỷ đỏ” kết thúc Premier League ở vị trí thứ 3 và giành vé Champions League. Thành công ấy giúp ông được ký hợp đồng mới đến tháng 6/2028.

Nhưng chỉ vài tháng sau, tình thế thay đổi nhanh chóng. MU chỉ giành 4 điểm sau 4 vòng đầu Premier League. Mới đây, sân Old Trafford còn trải qua thất vọng lớn khi “Quỷ đỏ” thua ngược Brighton 2-3 và bị loại khỏi League Cup.

Những kết quả thất thường khiến sự kiên nhẫn dành cho Carrick giảm dần, dù giới lãnh đạo chưa muốn đưa ra quyết định vội vàng.

Conte trở thành lựa chọn đáng chú ý bởi HLV 57 tuổi hiện tự do. Nhà cầm quân người Italia rời Napoli hồi tháng 5/2026, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn một năm.

MU giảm dần niềm tin với Carrick. Ảnh: MUFC

Các nguồn tin thân cận Conte cho biết ông muốn chờ đội bóng có tham vọng cạnh tranh chức vô địch để trở lại công việc huấn luyện.

Tuy nhiên, MU không phải đội duy nhất quan tâm đến Conte. Tại Juventus, Luciano Spalletti cũng chịu sức ép sau một trong những khởi đầu tệ nhất của CLB trong 8 năm qua.

Một bộ phận CĐV Juventus muốn Conte trở lại Turin, nơi ông từng có giai đoạn thành công rực rỡ. Điều đó có thể khiến MU phải hành động nhanh nếu thực sự muốn cựu HLV trưởng Italia.

Các trận sau FIFA Days tháng 9 có thể trở thành giai đoạn quan trọng để MU đánh giá Carrick. Nếu đội bóng không cải thiện trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, Old Trafford có thể tiến hành tiếp xúc chính thức với Conte.