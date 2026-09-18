Nếu Michael Carrick vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại và giúp MU trở lại quỹ đạo chiến thắng, ban lãnh đạo sân Old Trafford sẵn sàng ủng hộ ông.

Đến lúc đó, MU chấp nhận đầu tư một bản hợp đồng lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Fabian Ruiz là mục tiêu quan trọng để MU nâng cấp đội hình. Ảnh: Instagram/Fabianruiz52

Mục tiêu được “Quỷ đỏ” nhắm đến là Fabian Ruiz, trụ cột tuyến giữa PSG.

Theo truyền thông Pháp, giá trị chuyển nhượng của Fabian Ruiz vào khoảng 70 triệu euro (khoảng 60 triệu bảng). Con số không quá lớn với MU.

Trong thời gian gần đây, Chelsea hiện là đội thể hiện quyết tâm đưa Ruiz về Ngoại hạng Anh. Giờ đây, đến lượt MU bước vào cuộc đua chuyển nhượng.

Fabian Ruiz được xem là lựa chọn phù hợp để nâng cấp khả năng kiểm soát bóng của MU.

Tiền vệ người Tây Ban Nha sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, từ tổ chức bóng ở phần sân nhà, thoát pressing đến xâm nhập vòng cấm và dứt điểm từ tuyến hai.

Phong độ của Ruiz càng trở nên thuyết phục sau khi anh cùng PSG giành hai chức vô địch Champions League liên tiếp, đồng thời góp công quan trọng vào chiến tích đăng quang World Cup 2026 của Tây Ban Nha.

Những màn trình diễn nổi bật giúp anh trở thành ứng viên trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

MU sắp cho ra mắt bản hợp đồng mới Carlos Baleba - người đã bước vào giai đoạn cuối phục hồi sau chấn thương.

Việc bổ sung Fabian Ruiz sẽ giúp tuyến giữa “Quỷ đỏ” có chiều sâu và đa dạng hơn. Khi ấy, anh kết hợp với Baleba và Kobbie Mainoo tạo sự cân bằng, để Bruno Fernandes tự do hơn trong khâu tấn công.

Tuy vậy, thương vụ này không dễ dàng với MU. Đội chủ sân Old Trafford sẽ phải cạnh tranh với Chelsea, Liverpool và Arsenal để có chữ ký của Ruiz.