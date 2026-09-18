Giới chóp bu tại Old Trafford chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi MU bị loại khỏi cúp Liên đoàn. Đây đã là thất bại thứ 3 của Quỷ đỏ trong 6 trận trên mọi đấu trường.

Michael Carrick hiểu rằng, ông cần một kết quả tích cực trong chuyến làm khách trước Fulham cuối tuần này.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy BLĐ MU mất niềm tin vào Carrick. Nhà cầm quân người Anh giúp đội giành vé dự Champions League, nhưng lại không được bổ sung nhân sự đầy đủ trên thị trường chuyển nhượng.

Michael Carrick vẫn bình tĩnh trước áp lực - Ảnh: SunSport

MU bị loại ngay từ vòng đầu tiên ở 3 đấu trường cúp liên tiếp. Trước chuyến hành quân tới sân Fulham, Quỷ đỏ đang đứng thứ 13 trên BXH.

Ineos mới chỉ trao cho Carrick bản hợp đồng có thời hạn hai năm hồi tháng 5. Vì vậy, việc sa thải ông lúc này sẽ là quyết định đầy bất ngờ, đồng thời khiến MU phải chia tay tới 3 HLV chỉ trong vòng hai năm.

Dẫu vậy, cách đội bóng để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà tạo nên làn sóng bất bình dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ. MU gục ngã trước Man City dù đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 23, sau đó tiếp tục thua Brighton sử dụng đội hình hai.

Hàng phòng ngự MU bộc lộ hàng loạt vấn đề, trong khi Matheus Cunha và Benjamin Sesko chưa thể bắt nhịp mùa giải mới.

Quyết định không chiêu mộ hậu vệ trái càng trở nên khó hiểu sau chấn thương khiến Luke Shaw vắng mặt 3 trận. Cả Patrick Dorgu lẫn Mazraoui không thể khỏa lấp khoảng trống mà tuyển thủ Anh để lại.

Trước chuyến làm khách sân Craven Cottage, Carrick nói: "Tôi không bị áp lực. Bản thân hiểu những gì đang diễn ra bên ngoài và cách thế giới này vận hành, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi.

Thứ tôi quan tâm là giành chiến thắng, tạo ra bầu không khí tích cực trong toàn đội, để tất cả cảm nhận được rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.”