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Brobbey tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: FIFA

Đội hình ra sân

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Brobbey, Malen, Gakpo.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Bàn thắng: Brobbey 6', 17', Gakpo 47', 54', Summerville 89' -  Elanga 59'

21/06/2026 | 02:03

Kết thúc

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Hà Lan thắng hoành tráng - Ảnh: 433
Thu gọn
21/06/2026 | 01:50

89'

Bàn thắng (5-1, Summerville): Từ pha phản công trực diện, Summerville làm khổ Lindelof rồi tung cú đá quyết đoán ghi bàn thứ 5 cho Hà Lan.

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Summerville lên tiếng lúc cuối trận - Ảnh: O.O
Thu gọn
21/06/2026 | 01:45

85'

Isak cứa lòng chân phải đẹp mắt ngoài vòng cấm, buộc Verbruggen phải bay người cứu thua.

Thu gọn
21/06/2026 | 01:43

77'

Thụy Điển đang miệt mài tấn công, nhưng họ đang vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của Hà Lan.

Thu gọn
21/06/2026 | 01:30

65'

Hà Lan đang thu quân về đá phòng ngự phản công. Họ đang nhường tuyến giữa cho đối thủ, sau khi De Jong và Reijnders được rút ra nghỉ.

Thu gọn
21/06/2026 | 01:21

59'

Bàn thắng (4-1, Elanga): Thụy Điển phản công thần tốc. Elanga bứt lên đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm chân trái quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

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Elanga ghi bàn đầu tiên cho Thụy Điển trận này - Ảnh: S.F
Thu gọn
21/06/2026 | 01:15

54'

Bàn thắng (4-0, Cody Gakpo): Hà Lan phản công nhanh sau pha mất bóng của Isak. Gakpo rẽ từ biên trái vào trong rồi kết thúc nhằm góc gần ghi bàn thứ 4 cho đoàn quân áo cam.

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Gakpo tiếp tục xé lưới Thụy Điển - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 01:09

47'

Bàn thắng (3-0, Cody Gakpo): Summerville xử lý hay bên cánh phải, mồi bóng cho Dumfries băng lên rồi căng ngang dọn cỗ để Gakpo đệm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0.

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Gakpo lập công ngay sau giờ giải lao - Ảnh: FIFA

Thu gọn
21/06/2026 | 01:05

46'

Ngay đầu hiệp hai, Summerville được tung vào sân thay cho Malen.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:53

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Hà Lan - Ảnh: O.O
Thu gọn
21/06/2026 | 00:50

45'+4

Thủ môn Verbruggen có hai tình huống cản phá xuất sắc, chặn cú dứt điểm từ chân Gyokeres và Ayari.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:45

45'

Lagerbielke bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan. Dẫu vậy, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Bàn thắng không được công nhận của Lagerbielke - Ảnh: Standard Sport
Thu gọn
21/06/2026 | 00:42

41'

Ayari thử vận may với cú nã đại bác ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:37

37'

Gyokeres một lần nữa thử tài Verbruggen với pha cứa lòng chân phải trong vòng cấm. Thủ môn Hà Lan vẫn là người chiến thắng.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:33

33'

Iska chuyền cho Gyokeres xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của tiền đạo Arsenal quá nhẹ.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:30

31'

Thụy Điển đang chơi tốt dần lên. Họ liên tục khoét vào nách hàng thủ Hà Lan rồi tung ra những cú dứt điểm.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:27

26'

Thụy Điển tạo ra cơ hội từ tình huống ném biên. Tuy nhiên, cú đá nối của Karlstrom lại bật trúng người Lindelof.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:17

17'

Bàn thắng (2-0, Brian Brobbey): Hà Lan lên bóng khoáng đạt bên cánh phải. Dumfries căng ngang vào trong để Brobbey đá nối rất nhanh nhân đôi cách biệt.

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Brobbey cực kỳ nhạy bén trước khung thành - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
21/06/2026 | 00:14

14'

Sau khi vượt lên dẫn bàn, các cầu thủ Hà Lan thi đấu thanh thoát. Họ thường xuyên khoan phá bên cánh trái, với sự cơ động của Reijnders và Gakpo.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:07

7'

Thụy Điển đưa ra lời đáp trả tức thì. Tuy nhiên, pha bắt volley ngay ở góc hẹp của Gyokeres chưa thắng được Verbruggen.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:06

6'

Bàn thắng (1-0, Brobbey): Hà Lan phối hợp tấn công hoàn hảo. Reijenders đẩy bóng ra cánh cho Gakpo bứt phá tốc độ. Cầu thủ Liverpool căng ngang vào trong dọn cỗ để Brobbey đệm cận thành mở tỷ số.

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Brobbey ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: FIFA
Thu gọn
21/06/2026 | 00:02

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo cam tràn lên tấn công phủ đầu, với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Thu gọn
21/06/2026 | 00:02

0h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/06/2026 | 22:50

22h45

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Đội hình ra sân Hà Lan vs Thụy Điển - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/06/2026 | 08:33

22h

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Cầu thủ Hà Lan tập luyện trước trận - Ảnh: O.O
Thu gọn
20/06/2026 | 08:32

21h

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Isak sẽ đối đầu đồng đội ở Liverpool là Van Dijk - Ảnh: Khelnow
Thu gọn