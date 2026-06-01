Đội hình ra sân
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Brobbey, Malen, Gakpo.
Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.
Bàn thắng: Brobbey 6', 17', Gakpo 47', 54', Summerville 89' - Elanga 59'
Kết thúc
89'
Bàn thắng (5-1, Summerville): Từ pha phản công trực diện, Summerville làm khổ Lindelof rồi tung cú đá quyết đoán ghi bàn thứ 5 cho Hà Lan.
85'
Isak cứa lòng chân phải đẹp mắt ngoài vòng cấm, buộc Verbruggen phải bay người cứu thua.
77'
Thụy Điển đang miệt mài tấn công, nhưng họ đang vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của Hà Lan.
65'
Hà Lan đang thu quân về đá phòng ngự phản công. Họ đang nhường tuyến giữa cho đối thủ, sau khi De Jong và Reijnders được rút ra nghỉ.
59'
Bàn thắng (4-1, Elanga): Thụy Điển phản công thần tốc. Elanga bứt lên đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm chân trái quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.
54'
Bàn thắng (4-0, Cody Gakpo): Hà Lan phản công nhanh sau pha mất bóng của Isak. Gakpo rẽ từ biên trái vào trong rồi kết thúc nhằm góc gần ghi bàn thứ 4 cho đoàn quân áo cam.
47'
Bàn thắng (3-0, Cody Gakpo): Summerville xử lý hay bên cánh phải, mồi bóng cho Dumfries băng lên rồi căng ngang dọn cỗ để Gakpo đệm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Summerville được tung vào sân thay cho Malen.
Kết thúc hiệp 1
45'+4
Thủ môn Verbruggen có hai tình huống cản phá xuất sắc, chặn cú dứt điểm từ chân Gyokeres và Ayari.
45'
Lagerbielke bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan. Dẫu vậy, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
41'
Ayari thử vận may với cú nã đại bác ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà ngang.
37'
Gyokeres một lần nữa thử tài Verbruggen với pha cứa lòng chân phải trong vòng cấm. Thủ môn Hà Lan vẫn là người chiến thắng.
33'
Iska chuyền cho Gyokeres xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng của tiền đạo Arsenal quá nhẹ.
31'
Thụy Điển đang chơi tốt dần lên. Họ liên tục khoét vào nách hàng thủ Hà Lan rồi tung ra những cú dứt điểm.
26'
Thụy Điển tạo ra cơ hội từ tình huống ném biên. Tuy nhiên, cú đá nối của Karlstrom lại bật trúng người Lindelof.
17'
Bàn thắng (2-0, Brian Brobbey): Hà Lan lên bóng khoáng đạt bên cánh phải. Dumfries căng ngang vào trong để Brobbey đá nối rất nhanh nhân đôi cách biệt.
14'
Sau khi vượt lên dẫn bàn, các cầu thủ Hà Lan thi đấu thanh thoát. Họ thường xuyên khoan phá bên cánh trái, với sự cơ động của Reijnders và Gakpo.
7'
Thụy Điển đưa ra lời đáp trả tức thì. Tuy nhiên, pha bắt volley ngay ở góc hẹp của Gyokeres chưa thắng được Verbruggen.
6'
Bàn thắng (1-0, Brobbey): Hà Lan phối hợp tấn công hoàn hảo. Reijenders đẩy bóng ra cánh cho Gakpo bứt phá tốc độ. Cầu thủ Liverpool căng ngang vào trong dọn cỗ để Brobbey đệm cận thành mở tỷ số.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các bóng áo cam tràn lên tấn công phủ đầu, với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm.
0h
Trận đấu bắt đầu.