Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 20/6
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU BẢNG ĐỊA ĐIỂM KÊNH TRỰC TIẾP
19/6 08:00 Mexico 1-0 Hàn Quốc A Estadio Akron, Guadalajara VTV3, VTV6, VTV9
20/6 02:00 Mỹ 2-0 Australia D Lumen Field, Seattle VTV3, VTV6, VTV9
05:00 Scotland vs Morocco C Gillette Stadium, Boston VTV3, VTV6, VTV9
07:30 Brazil vs Haiti C Lincoln Financial Field, Philadelphia VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
11:00 Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay D Levi's, San Francisco Bay Area VTV3, VTV6, VTV9