Video highlights Hà Nội FC 1-4 SLNA
Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hà Nội FC nhận thất bại cay đắng 1-4 trước SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu mà đội khách cho thấy khả năng phản công cực kỳ hiệu quả. Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đội chủ nhà lại không thể tận dụng thành công.
Phút 35, SLNA bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Thanh Đức tạt bóng chính xác để Bruno bật cao đánh đầu tung lưới Văn Chuẩn. Sang hiệp hai, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục gây bất ngờ khi Bá Quyền khiến Christie - cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh phản lưới nhà.
Trong thế trận buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Hà Nội FC để lộ nhiều khoảng trống và phải trả giá bằng hai bàn thắng liên tiếp của Quang Vinh ở các phút 86 và 89. Cầu thủ SLNA hoàn tất cú đúp với những pha xử lý đầy kỹ thuật.
Phút 90+2, Văn Tùng ghi bàn danh dự cho Hà Nội FC, nhưng không thể thay đổi cục diện. Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng, trong khi đội bóng Thủ đô tiếp tục gây thất vọng ở mùa giải mới.
Ghi bàn:
SLNA: Bruno Paraiba (35'), Cyrus Christie (53' phản lưới), Quang Vinh (86', 90')
Hà Nội FC: Văn Tùng (90'+3)
Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Christie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung, Adam Taggart
SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Văn Quý, Onoja, Văn Khánh, Xuân Đại, Amine Trần, Bruno Paraiba
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại khó tin 1-4 của Hà Nội FC trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy.
90'+3
Hà Nội FC có bàn thắng danh dự
Tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Văn Tùng chớp cơ hội, dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng chạm người hậu vệ áo vàng làm đổi hướng khiến Văn Bình không thể cản phá.
90'
Quang Vinh lập siêu phẩm
Quang Vinh hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Anh xử lý kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng găm vào góc cao khiến Văn Chuẩn hoàn toàn bó tay.
86'
Quang Vinh nâng tỷ số lên 3-0 cho SLNA
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái của SLNA, Quang Vinh dứt điểm chéo góc hiểm hóc đánh bại Văn Chuẩn lần thứ ba.
79'
Hoàng Hên, Hai Long và các đồng đội vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ nhiều lớp của SLNA.
72'
Bóng dội cột dọc khung thành SLNA
Tân binh Adam Taggart thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, tiếc cho Hà Nội FC khi thủ môn Cao Văn Bình bị đánh bại nhưng cột dọc từ chối bàn rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.
63'
Đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi máu lửa và chặt chẽ của SLNA.
53'
Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh phản lưới
Từ cánh phải, Bá Quyền thực hiện quả tạt không quá khó nhưng Cyrus Christie - cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh trong nỗ lực phòng ngự đã vô tình phá bóng về lưới nhà.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Kewell tung Văn Quyết vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách SLNA.
45'+1
Văn Chuẩn cứu thua xuất sắc
Hàng thủ của Hà Nội tiếp tục chơi chuệch choạc, Amine Trần thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt về góc thấp nhưng thủ môn Văn Chuẩn cản phá khó tin.
39'
Cầu thủ Hà Nội để mất bóng từ gần giữa sân, Dnoja Joseph quan sát thấy Văn Chuẩn lên cao nên quyết định sút xa đưa bóng rơi trên nóc lưới đội chủ nhà.
35'
SLNA bất ngờ mở tỷ số
Thanh Đức tạt bóng bổng từ cánh trái sang phía cột xa để Bruno Paraiba thoát khỏi sự theo kèm của Thành Chung và đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn.
34'
Hai Long bị Bá Quyền qua mặt, quả tạt chìm của cầu thủ SLNA đưa bóng bóng cắt ngang khung thành Hà Nội FC khiến CĐV chủ nhà thót tim.
29'
SLNA đáp trả, Bruno Paraiba đột phá rồi thực hiện pha đặt lòng về góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Văn Chuẩn.
22'
Hai Long đi bóng đến gần vòng cấm SLNA rồi dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành được canh giữ bởi thủ môn của U23 Việt Nam - Cao Văn Bình.
17'
Hà Nội FC vừa có pha phản công nhanh, Hoàng Hên quyết định sút bóng về góc gần đi chệch cột dọc khung thành đội bóng xứ Nghệ.
13'
Cầu thủ Việt kiều Amine Trần tung cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi không trúng đích.
8'
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Hà Nội FC, Hai Long xử lý khéo léo trước khi chọc khe vừa tầm Adam Taggart băng lên đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình. Tiếc rằng ngoại binh của đội chủ nhà lại chơi đồng đội khi chuyền bóng cho đồng đội trúng người cầu thủ SLNA, suýt có pha phản lưới nhà.
05'
Thất bại ở trận ra quân, cùng với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC sớm tổ chức tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
19h15
Trọng tài chính Trương Hồng Vũ thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h35
18h15
18h00
Hà Nội bước vào V.League 2026/27 với tham vọng cạnh tranh nhóm đầu nhưng lại khởi đầu thất vọng khi thua CA TPHCM 1-3. Trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Kewell vẫn thiếu sắc sảo ở khâu tấn công, trong khi hàng thủ dễ lộ khoảng trống khi dâng cao.
Vì thế, cuộc tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy mang ý nghĩa rất quan trọng, khi Hà Nội cần chiến thắng để giải tỏa áp lực và lấy lại niềm tin.
Ngược lại, SLNA có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Tuy nhiên, làm khách trước Hà Nội luôn là thử thách lớn với đội bóng xứ Nghệ. Nhiều khả năng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ ưu tiên phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công và hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.