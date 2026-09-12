Video highlights Hà Nội FC 1-4 SLNA

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Hà Nội FC nhận thất bại cay đắng 1-4 trước SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu mà đội khách cho thấy khả năng phản công cực kỳ hiệu quả. Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đội chủ nhà lại không thể tận dụng thành công.

SLNA bốn lần ăn mừng bàn thắng trước Hà Nội FC - Ảnh: SLNA FC

Phút 35, SLNA bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Thanh Đức tạt bóng chính xác để Bruno bật cao đánh đầu tung lưới Văn Chuẩn. Sang hiệp hai, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục gây bất ngờ khi Bá Quyền khiến Christie - cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh phản lưới nhà.

Trong thế trận buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Hà Nội FC để lộ nhiều khoảng trống và phải trả giá bằng hai bàn thắng liên tiếp của Quang Vinh ở các phút 86 và 89. Cầu thủ SLNA hoàn tất cú đúp với những pha xử lý đầy kỹ thuật.

Phút 90+2, Văn Tùng ghi bàn danh dự cho Hà Nội FC, nhưng không thể thay đổi cục diện. Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng, trong khi đội bóng Thủ đô tiếp tục gây thất vọng ở mùa giải mới.

Ghi bàn:

SLNA: Bruno Paraiba (35'), Cyrus Christie (53' phản lưới), Quang Vinh (86', 90')

Hà Nội FC: Văn Tùng (90'+3)

Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Christie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung, Adam Taggart

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Văn Quý, Onoja, Văn Khánh, Xuân Đại, Amine Trần, Bruno Paraiba