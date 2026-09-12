Hà Nội FC có sự khởi đầu không như kỳ vọng khi thúc thủ 1-3 trên sân của CA TP.HCM ở vòng 1 LPBank V-League 2026/27. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kewell nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay trước SLNA.

So với đối thủ, ngoài lợi thế có sự cổ vũ của các CĐV, Hà Nội FC còn được đánh giá cao hơn nhiều về mặt lực lượng, chiều sâu đội hình, kinh nghiệm thi đấu.

Hà Nội quyết giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Dù vậy, Văn Quyết và các đồng đội phải rút ra bài học ở trận mở màn để có màn thể hiện tốt hơn. Ở trận thua CA TP.HCM, hàng thủ của Hà Nội FC mất tập trung, mắc sai lầm dẫn đến 3 bàn thua.

Rõ ràng việc mất Duy Mạnh là một tổn thất lớn với đội bóng Thủ đô. HLV Kewell cần có những tính toán hợp lý về nhân sự, nhằm giúp đội có sự ổn định để đua đường dài tại V-League.

Trước SLNA được đánh giá yếu hơn, Hà Nội FC khả năng chơi tấn công, tạo áp lực liên tục để tìm kiếm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, dù thắng 1-0 ở trận ra quân trước tân binh Bắc Ninh, nhưng SLNA đối mặt với chuyến làm khách khó khăn trên SVĐ Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Nghệ hướng tới 1 điểm, nhưng đây là nhiệm vụ không dễ hoàn thành.