Vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra chiều 3/8, chứng kiến cuộc tái đấu của 2 đội bóng mạnh nhất nước: TP.HCM I và Hà Nội I, với những chờ đợi từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, không có bất ngờ nào xảy ra, khi các cô gái của đội bóng Thủ đô, dù mong lắm một cuộc ‘lật đổ’ các nhà đương kim giữ cúp, thì rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm.

Việc Hà Nội I (áo vàng) để thua trắng TP.HCM I ở cả 2 lượt trận khiến cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ năm nay xem như ngã ngũ sớm

Ở cuộc tái đấu chiều nay, Hà Nội I thậm chí còn để thua đậm hơn cả lượt đi, có đến 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Một kết quả chẳng khác nào ‘dâng’ chức vô địch sớm cho TP.HCM I.

Nhiều người không phải thở dài bởi diễn biến của giải đấu, khi thêm một mùa giải nữa, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi không có đối thủ, thảnh thơi về đích.

Trở lại với diễn biến trên sân, hàng thủ Hà Nội I đã chơi tốt, khiến các mũi nhọn của TP.HCM I gặp khó trong 45 phút đầu.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, đội chủ nhà đã phá vỡ thế quân bình ở phút 51 nhờ công của Thu Thảo.

Đến phút 63, sau pha bỏ lỡ đáng tiếc trước đó, K’Thủa đã nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I, từ đường chuyền của Huỳnh Như.

Phút 76, Huỳnh Như độc diễn tung ra cú sút xa, tiếc là bóng lại bật cột. Hai phút sau đó, trận đấu được an bài, cũng là K’Thủa có bàn thắng thứ 2, ấn định thắng lợi 3-0 cho TP.HCM I trước đội bóng Thủ đô,

Với kết quả này, khoảng cách giữa 2 đội được nới rộng lên thành 6 điểm, TP.HCM I xem như chạm tay vào chức vô địch.

Ở 2 trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-0 trước Than KSVN, nhờ các pha lập công của Hồng Huế (72’) và Gia Lương 77. Trong khi đó, 2 đội đứng cuối bảng là TP.HCM II vs Hà Nội II đã khép lại với tỷ số hòa 2-2.

KẾT QUẢ CỤ THỂ:

TP.HCM I - Hà Nội I: 3-0

TP.HCM II - Hà Nội II: 2-2

Than KSVN - PP Hà Nam: 0-2