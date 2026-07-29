Chiều 29/7 diễn ra 3 cặp đấu của vòng 9 giải bóng đá nữ QG 2026, với 15 bàn thắng được ghi và các đội mạnh hơn tiếp tục đà thắng để bám đuổi nhau ở cuộc đua vô địch.

Đây là vòng đấu mà các nhà đương kim giữ cúp TP.HCM I có chiến thắng dễ dàng khác, do đối thủ là Hà Nội II thua xa về trình độ.

TP.HCM I dội 'mưa gôn' vào lưới Hà Nội II

Nguyễn Thị Thùy Linh là người mở ra ‘cơn mưa’ bàn thắng cho các cô gái TP.HCM, với pha lập công ở ngay phút thứ 4. Bốn phút sau đó, tỷ số đã được Alves Gabriel nâng lên thành 2-0. Và đến phút 11, Thùy Trang buộc Hà Nội II phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Tuy thời gian hiệp 1 còn khá dài, tưởng TP.HCM I khiến đới thủ ‘vỡ trận’ sớm, nhưng tỷ số ấy đã được giữ nguyên đến khi 2 đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra tương tự, và TP.HCM I có thêm 4 bàn thắng khác để hoàn tất chiến thắng to 7-0 trước Hà Nội II, với cú đúp của K’Thuở (55’, 63’), Bảo Châu (72’) và Quỳnh Anh (90+2’).

Với kết quả này, TP.HCM I vững vàng ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

Không chịu kém cạnh, các đội bám sát phía sau là Hà Nội I và Thái Nguyên cũng đều có được 3 điểm.

Thái Nguyên (áo vàng) thắng Than KSVN vào phút chót

Cụ thể, Hà Nội I thắng 2-1 TP.HCM II, nhờ công của Biện Thị Hằng (54’) và Hải Yến. Phía TP.HCM II, Ngọc Diệp ghi bàn danh dự cho đội nhà ở phút 90+2’.

Trong khi đó, Thái Nguyên thắng Than KSVN 3-2 vào phút cuối bù giờ. Thúy Hằng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 17, trước khi Nhật Lan quân bình 1-1 cho Than KSVN 10 phút sau đó.

Ngay đầu hiệp 2, Hải Yến khiến chủ nhà choáng váng với bàn thắng đưa Than KSVN vượt lên dẫn 2-1 (48’). Phải đến phút 70, Thái Nguyên T&T mới gỡ hòa, cũng là đánh dấu cú đúp của Thúy Hằng.

Và cô gái Minh Chuyên khiến đội bóng xứ Chè vỡ òa trong niềm vui với bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Than KSVN vào phút 90+2.

Do top 3 đều đồng loạt thắng nên thứ hạng cuộc đua vô địch không có sự thay đổi, với TP.HCM I dẫn đầu (22 điểm), tiếp theo là Hà Nội I (19 điểm), Thái Nguyên (18 điểm).

Nhóm còn lại có số điểm ít hơn rất nhiều, Phong Phú Hà Nam (8 điểm), Than KSVN (6 điểm), TP.HCM II (2 điểm) và xếp chót bảng là Hà Nội II mới chỉ có 1 điểm.