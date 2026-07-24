Chiều 24/7, diễn ra vòng đấu đầu tiên giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ QG 2026, với cả Thái Nguyên, Hà Nội I và TP.HCM I đều lấy trọn 3 điểm.

Hà Nội I (áo hồng) tiếp tục bám đuổi các nhà đương kim giữ cúp

Trên sân nhà, Hà Nội I có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đối thủ cùng TP, bằng một thế trận áp đảo.

Ánh Mỹ đưa Hà Nội I vượt lên ở phút 25, trước khi Thanh Nhã nâng đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một cú sút quyết đoán ở phút 43.

Bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội I trước Hà Nội II, được Hải Yến thực hiện tuyệt đẹp từ một quả phạt, vào phút 60.

Với kết quả này, Hà Nội I tiếp tục bám đuổi TP.HCM I, với khoảng cách giữa 2 đội bằng 1 trận thắng. Bởi tại vòng 8 này, các nhà đương kim giữ cúp đã có trận ‘mưa gôn’, ghi 6 bàn vào lưới TP.HCM II, vững vàng ngôi đầu.

K’Thủa là người ‘khai màn’ chiến thắng cho TP.HCM, vào phút 17, để các đồng đội khác lập công sau đó lần lượt là: Hoài Lương (42’), Thùy Linh (51’), Quỳnh Anh (57’), Alves (63’) và Huỳnh Như (80’).

TP.HCM I (áo đỏ) vững vàng ngôi đầu

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên góp phần cho cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn, khi cùng có được 3 điểm cần thiết, bằng thắng lợi 2-1 trước Phong Phú Hà Nam.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, Thái Nguyên vượt lên dẫn 1-0 ở phút 58, nhờ quả phạt đền được Bích Thùy thực hiện thành công.

Sau đó, cũng chính Bích Thùy là người nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng chè ở phút 76.

Hi vọng lóe lên cho Hà Nam, khi Hồng Quế rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được, đành chấp nhận thua Thái Nguyên 1-2.

Sau vòng 8, TP.HCM I dẫn đầu với 19 điểm, Hà Nội I (16 điểm) và xếp ngay sau đó là Thái Nguyên (15 điểm).

Kết quả cụ thể vòng 8:

Hà Nội I 3-0 Hà Nội II

TP.HCM I 6-0 TP.HCM II

Hà Nam 1-2 Thái Nguyên