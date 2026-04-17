Bị thủng lưới ngay ở phút đầu tiên, nhưng Hà Nội có trận đấu bùng nổ, hoàn thành màn ngược dòng thắng 4-2 trước Becamex TPHCM.
Hoàng Hên nổi bật khi có 2 bàn thắng. Hai Long xuất sắc cùng vai trò nổi bật của Fisher. Dù vậy, cuối trận chủ nhà mất Thành Chung với thẻ đỏ.
Ghi bàn:
Hà Nội: Hoàng Hên 12'/phạt đền, 68', Hai Long 24', Fisher 31'
Becamex TPHCM: Việt Cường 1', 60'
Thẻ đỏ: Thành Chung 90'
Đội hình xuất phát Hà Nội vs Becamex TPHCM
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Hoàng Hên, David Fisher
Becamex TPHCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Tuấn Cảnh, Hồ Tấn Tài, Việt Cường, Mạc Hồng Quân, Minh Khoa, Hugo Alves, Milos Zlatkovic, Oduenyi
90'+5
Hết giờ! Hà Nội 4-2 Becamex TPHCM!
90'
Thẻ đỏ! Trọng tài truất quyền thi đấu của Thành Chung khi VAR vào cuộc. Không có phạt đền cho đội khách.
84'
Bàn thắng bị từ chối! VAR xác nhận lỗi việt vị của chủ nhà.
77'
Không vào! Hà Nội tấn công nhanh, Hai Long thoát xuống nhưng dứt điểm không thành công.
73'
Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều.
68'
Bàn thắng! Hà Nội 4-2 Becamex TPHCM! Pha tấn công nhanh của chủ nhà, những màn phối hợp như chỗ không người kết thúc với pha dứt điểm của Hoàng Hên thành bàn.
65'
Việt vị! Daniel Passira dứt điểm tung lưới Becamex TPHCM nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
60'
Bàn thắng! Sau quả tạt từ cánh phải, cầu thủ đội chủ nhà cản phá, Việt Cường có mặt sút thành bàn.
60'
Bàn thắng! Sau quả tạt từ cánh phải, cầu thủ đội chủ nhà cản phá, Việt Cường có mặt sút thành bàn.
54'
Cột dọc! Hà Nội phản công nhanh, Hoàng Hên dứt điểm bị thủ môn đội khách cản phá, Fisher đánh đầu chạm cột dọc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Hà Nội 3-1 Becamex HCM
41'
Minh Bình dứt điểm vọt xà.
38'
Minh Toàn cứu thua thành công.
31'
Bàn thắng! 3-1 cho Hà Nội! Sau tình huống lộn xộn, David Fisher băng vào dứt điểm trên vạch vôi, VAR xác nhận hợp lệ.
30'
Cột dọc! Sau pha phối hợp phạt góc bên cánh trái, Hai Long treo bóng kỹ thuật nhưng cột dọc cứu thua cho đội khách.
24'
Bàn thắng! Hà Nội dẫn 2-1!
Đỗ Hoàng Hên xâm nhập vòng cấm, thực hiện pha căng ngang để Hai Long vô lê thành bàn.
19'
Trận đấu diễn ra gần như một chiều. Đội khách lùi về rất thấp.
16'
Hà Nội làm chủ thế trận hoàn toàn.
12'
Bàn thắng! Hà Nội gỡ hòa 1-1! Trên chấm 11 mét, Hoàng Hên dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa.
11'
Phạt đền! VAR xác nhận Fisher bị phạm lỗi, phạt đền cho Hà Nội
7'
Không vào! Hùng Dũng dứt điểm nhưng thủ môn Minh Toàn xuất sắc cứu thua.
1'
Bàn thắng! 1-0 cho Becamex! Cắt bóng từ sân nhà, Nguyễn Trần Việt Cường đột phá trung lộ từ giữa sân rồi ghi bàn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
17h30
Nhận định trước trận
Hà Nội FC bước vào vòng 19 V-League với tâm lý hứng khởi sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định thời gian qua khiến đội bóng thủ đô vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 4, chưa thể bứt phá trong cuộc đua vô địch.
Ở chiều ngược lại, Becamex TPHCM còn gây thất vọng hơn khi vừa để thua Ninh Bình 1-2 ở những phút bù giờ, qua đó tiếp tục mắc kẹt ở vị trí thứ 10 và chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Áp lực trụ hạng khiến thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh rất cần điểm, nhưng chuyến làm khách tại Hàng Đẫy được dự báo đầy khó khăn.
Thống kê cũng không ủng hộ đội khách khi họ chưa thắng Hà Nội kể từ năm 2022, với 2 trận hòa và 6 thất bại. Trước đối thủ vượt trội về lực lượng lẫn phong độ, mục tiêu có điểm đã là thành công với Becamex TPHCM.