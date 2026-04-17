Nhận định trước trận

Hà Nội FC bước vào vòng 19 V-League với tâm lý hứng khởi sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định thời gian qua khiến đội bóng thủ đô vẫn “giậm chân” ở vị trí thứ 4, chưa thể bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Becamex TPHCM còn gây thất vọng hơn khi vừa để thua Ninh Bình 1-2 ở những phút bù giờ, qua đó tiếp tục mắc kẹt ở vị trí thứ 10 và chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Áp lực trụ hạng khiến thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh rất cần điểm, nhưng chuyến làm khách tại Hàng Đẫy được dự báo đầy khó khăn.

Thống kê cũng không ủng hộ đội khách khi họ chưa thắng Hà Nội kể từ năm 2022, với 2 trận hòa và 6 thất bại. Trước đối thủ vượt trội về lực lượng lẫn phong độ, mục tiêu có điểm đã là thành công với Becamex TPHCM.





