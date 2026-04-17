Sau trận thắng Hà Tĩnh ở vòng trước, Hà Nội FC tiếp tục được chơi trên sân nhà, gặp đối thủ "vừa miếng" Becamex TP.HCM. Với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu BXH, đội bóng Thủ đô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự tin giành 3 điểm khi Hoàng Hên đang đạt phong độ cao, liên tiếp ghi bàn thời gian gần đây.

Dù rất tự tin nhưng Hà Nội FC không hề đánh giá thấp đối thủ. Thậm chí HLV Harry Kewell và các học trò nghiên cứu kỹ về điểm mạnh, điểm yếu của Becamex TP.HCM. HLV Harry Kewell cho biết: “Becamex TP.HCM thường chơi với đội hình 5-3-2 hoặc sơ đồ 5 hậu vệ với hàng tiền vệ hình kim cương.

Họ có hàng tiền đạo mạnh và đặc biệt nguy hiểm với những cầu thủ có khả năng chạy chỗ thông minh, thường xuyên thực hiện các tình huống xâm nhập vòng cấm”.

Hoàng Hên đang có phong độ cao.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chơi quyết liệt, theo sát các cầu thủ chạy cánh và ngăn chặn những đường bóng dài vượt tuyến của họ. Khi đối phương lùi sâu phòng ngự, Hà Nội FC cần tận dụng cơ hội để phối hợp nhanh và chính xác nhằm xuyên phá hàng thủ”, cựu danh thủ Australia nhấn mạnh.

Phía bên kia chiến tuyến, Becamex TP.HCM vừa để thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 18, qua đó tiếp tục đứng thứ 10 với 19 điểm. Ở chuyến làm khách này, đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh thiếu vắng ngoại binh Elisha Bruce do án treo giò.

Tính từ mùa giải 2022 đến nay, Becamex TP.HCM chưa giành được chiến thắng nào trước Hà Nội FC, trong đó có 2 trận hoà và 6 trận thua. Dù đặt mục tiêu có điểm, nhưng đây rỗ ràng là chuyến hành quân "lành ít, dữ nhiều" của đại diện phía Nam.