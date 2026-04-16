Highlights U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste:
Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn
Được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam sớm áp đặt thế trận một chiều và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 5 nhờ cú đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Lực.
Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Đại Nhân và Ngọc Sơn lần lượt lập công, trước khi Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp giúp Việt Nam dẫn 4-0 sau hiệp một.
Sang hiệp hai, U17 Timor Leste buộc phải dâng cao, tạo điều kiện để các học trò HLV Cristiano Roland khai thác khoảng trống.
Văn Dương tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi Nguyễn Lực cũng hoàn tất hat-trick của riêng mình. Chiến thắng đậm đà này không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn giúp U17 Việt Nam cải thiện hiệu số đáng kể, sẵn sàng cho cuộc đối đầu quyết định với U17 Indonesia.
Ghi bàn: Nguyễn Lực (6', 32', 85'), Đại Nhân (20'), Ngọc Sơn (24'), Trí Dũng (61'), Văn Dương (67', 72', 81'), Duy Khang (70')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Minh Thủy, Đại Nhân, Anh Hào, Minh Cương, Nguyễn Lực, Ngọc Sơn, Duy Khang, Sỹ Bách
U17 Timor Leste: Jyveus Lay, Rutkowski, Nono, Anderson Braz, Quevin Ximenes, Germano, Turan, Jacos Maia, Braz, Florindo Magno, Bapista Anin.
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 10-0 dành cho U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland củng cố ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, cùng hiệu số +14. Sau đây ba ngày, U17 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U17 Indonesia, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng.
85'
Nguyễn Lực hoàn tất cú hat-trick
Đón đường trả bóng ra của đồng đội, Nguyễn Lực dứt điểm một chạm không quá khó nhưng thủ môn U17 Timor Leste cũng không thể cản phá.
81'
Văn Dương lập hat-trick
Văn Dương đột phá từ trung lộ rồi thực hiện pha cứa lòng, vẽ nên đường cong tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 9-0 cho U17 Việt Nam.
76'
Dẫn trước với tỷ số 8-0, HLV Roland tiếp tục rút các trụ cột ra nghỉ giữ sức cho trận đấu với chủ nhà - U17 Indonesia, diễn ra sau đây ba ngày.
72'
U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 8
Đón đường chuyền của đồng đội, Văn Dương bứt tốc bên cánh trái vào rồi dứt điểm đưa bóng đi xuyên qua khe giữa hai chân thủ môn U17 Timor Leste.
70'
Cầu thủ vào sân thay người Duy Khang kết túc chính xác pha kiến tạo của đồng đội, đem về bàn thắng thứ 7 cho U17 Việt Nam.
67'
Sau quãng thời gian chơi chậm, U17 Việt Nam tăng tốc và có được bàn thắng thứ 6 nhờ công của Văn Dương.
61'
U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 5
Chỉ 2 phút sau pha bỏ lỡ của Đại Nhân, Trí Dũng đột phá rồi dứt điểm chính xác về góc gần trong pha đối mặt với thủ môn U17 Timor Leste, nâng tỷ số lên 5-0 cho U17 Việt Nam.
59'
Đồng đột phá rồi chuyền bóng như dọn cỗ cho Đại Nhân ở vị trí trống trải trong vòng cấm, tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
52'
Dẫn trước với cách biệt 4 bàn, hiệp hai U17 Việt Nam chủ động chơi chậm để giữ sức và tránh những chấn thương đáng tiếc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 4-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
40'
Các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, không cho U17 Timor Leste có nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành thủ môn Xuân Hòa.
32'
Nguyễn Lực lập cú đúp bàn thắng sút phạt
U17 Việt lại được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, chếch bên phía cánh trái, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đưa bóng vượt qua hàng rào rồi găm đúng góc thấp khiến thủ môn U17 Timor Leste không thể cản phá.
24'
Ngọc Sơn đem về bàn thắng thứ 3
Từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được luân chuyển cho Ngọc Sơn ở vị trí không bị kèm cặp, anh dễ dàng sút tung lưới U17 Timor Leste lần thứ ba.
22'
Một thoáng mất tập trung của hàng thủ U17 Việt Nam để đối thủ căng ngang nguy hiểm nhưng không thể dứt điềm cận thành.
20'
Đại Nhân nhân đôi cách biệt
Hàng thủ U17 Timor Leste không thể hóa giải pha tấn công của U17 Việt Nam, Đại Nhân thoải mái dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
16'
Trung vệ Mạnh Cường lên tham gia tấn công như một tiền đạo, anh chạm bóng cận thành tung lưới U17 Timor Leste lần thứ hai nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
9'
Bàn mở tỷ số sớm giúp U17 Việt Nam duy trì lối chơi tấn công dưới cái nắng nóng trên sân Gelora Joko Samudro, Indonesia. Sau đó, Đại Nhân nỗ lực chạm bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội đưa bóng đi chệch cột dọc.
6'
Nguyễn Lực ghi siêu phẩm sút phạt
Từ chấm đá phạt sát đường biên trái và gần cột phạt góc, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đưa trái bóng cuộn thẳng về phía khung thành khiến thủ môn U17 Timor Leste hoàn toàn bất ngờ.
4'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ U17 Timor Leste nhập cuộc khá tự tin và quyết tâm U17 Việt Nam.
15h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U17 Timor Leste mặc áo màu đỏ, quần đen.
15h20
15h15
Các cầu thủ U17 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
15h00
14h00
Nhận định trước trận:
U17 Việt Nam có khởi đầu như mơ tại bảng A khi thắng đậm U17 Malaysia 4-0, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland rộng cửa đi tiếp mà còn mang ý nghĩa quan trọng nếu phải so sánh hiệu số trong trường hợp xếp nhì bảng. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo trước U17 Timor Leste là một chiến thắng đậm để củng cố vị thế.
Ở trận ra quân, U17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội cả trong tấn công lẫn phòng ngự, với lối chơi gắn kết và hiệu quả. Ngược lại, U17 Timor Leste bộc lộ nhiều hạn chế khi để thua đậm U17 Indonesia, đặc biệt ở khả năng kiểm soát tuyến giữa và tổ chức phòng ngự.
Với tương quan hiện tại, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ hướng tới một chiến thắng cách biệt, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị tích lũy kinh nghiệm.