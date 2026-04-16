Highlights U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste:

Được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam sớm áp đặt thế trận một chiều và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 5 nhờ cú đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Lực.

U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn U17 Timor Leste - Ảnh: VFF

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Đại Nhân và Ngọc Sơn lần lượt lập công, trước khi Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp giúp Việt Nam dẫn 4-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Timor Leste buộc phải dâng cao, tạo điều kiện để các học trò HLV Cristiano Roland khai thác khoảng trống.

Văn Dương tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi Nguyễn Lực cũng hoàn tất hat-trick của riêng mình. Chiến thắng đậm đà này không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn giúp U17 Việt Nam cải thiện hiệu số đáng kể, sẵn sàng cho cuộc đối đầu quyết định với U17 Indonesia.

Ghi bàn: Nguyễn Lực (6', 32', 85'), Đại Nhân (20'), Ngọc Sơn (24'), Trí Dũng (61'), Văn Dương (67', 72', 81'), Duy Khang (70')

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Minh Thủy, Đại Nhân, Anh Hào, Minh Cương, Nguyễn Lực, Ngọc Sơn, Duy Khang, Sỹ Bách

U17 Timor Leste: Jyveus Lay, Rutkowski, Nono, Anderson Braz, Quevin Ximenes, Germano, Turan, Jacos Maia, Braz, Florindo Magno, Bapista Anin.